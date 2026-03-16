Фонд «Защитники Отечества» содействует в получении качественной медицинской помощи ветеранам СВО

просмотров: 115

«Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.За время работы фонда помощь в реабилитации получили более 280 000 ветеранов по всей стране. За этой цифрой стоит системная работа в каждом регионе, в том числе и в Саратовской области.В регионе благодаря взаимодействию с региональным министерством здравоохранения внедрена двухэтапная система медицинской диспансеризации. Ее целью является раннее выявление проблем со здоровьем, своевременное принятие мер и предотвращение развития серьезных заболеваний. На первом этапе ветераны СВО проходят медицинское обследование в учреждениях здравоохранения по месту жительства. В случае выявления серьезных заболеваний они направляются для получения необходимой помощи в областной центр. В прошлом году возможностью пройти диспансеризацию воспользовалось более 1400 человек.Кроме того, для защитников открыт центр физкультурно-оздоровительной адаптации на базе спортивного комплекса «Кристалл». Специалисты центра разрабатывают индивидуальные программы, включающие лечебную физкультуру, медицинский массаж, физиотерапию, функциональную диагностику, а также реабилитацию при различных травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата.Также саратовским ветеранам доступна реабилитация не только в нашем регионе, но и за его пределами. Центры реабилитации СФР расположены в Волгоградской, Владимирской, Кировской, Томской, Астраханской, Кемеровской, Московской, Тюменской, Омской областях, Республике Хакасия и Краснодарском крае.На площадке саратовского филиала фонда «Защитники Отечества» на постоянной основе работают квалифицированные специалисты-психологи, готовые оказать необходимую помощь ветеранам СВО и членам их семей. Кроме того, услуги психолога доступны и в районах области на площадках комплексных центров социального обслуживания населения.«Мы стремимся сделать медицинскую помощь и реабилитацию максимально доступными для каждого ветерана. Мы видим, как комплексный подход помогает ребятам возвращаться к полноценной жизни, и будем дальше развивать это направление», – отметил руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области Денис Белоусов.Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Саратовской области