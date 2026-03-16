Лектор Общества «Знание» научила саратовских студентов справляться с эмоциональными перегрузками

На площадке Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», гештальт-терапевтом, экспертом социальных шоу на федеральных каналах Любовью Розенберг.Встреча была посвященная практикам ментального здоровья и управления энергией. Эксперт рассказала слушателям о том, как сохранять внутреннюю гармонию и справляться с эмоциональными перегрузками в повседневной жизни. Участники поговорили о том, как привести в порядок мысли и чувства, чтобы жить спокойнее и радостнее.Особое внимание лектор уделила вопросу о том, что именно способно вывести человека из равновесия. Среди главных «врагов» спокойствия эксперт назвала негативные эмоции и взаимодействие с другими людьми.В ходе лекции слушатели узнали, как работать с чувством вины — одним из самых разрушительных состояний, знакомых каждому с детства.Отдельный блок выступления лектор посвятила проблеме выгорания, которая особенно актуальна для перфекционистов. Эксперт предупредила, что люди, которые не доверяют никому и стремятся все делать самостоятельно, имеют тенденцию быстро истощать свои ресурсы.Главный совет, который Любовь Розенберг адресовала молодым слушателям, звучал как призыв к активности и исследованию мира.«Особенно важно это в молодые годы. Следует путешествовать, осваивать новые сферы деятельности, пробовать себя в различных начинаниях, исключая при этом любые запрещенные препараты. При таком подходе жизнь непременно сложится благополучно. Забота вселенной о каждом из нас не меньше, чем забота родителей», — подчеркнула спикер.По информации Российского общества «Знание»