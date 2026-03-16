В 2026 году Саратовская область предлагает более 340 туристических маршрутов
«Единая Россия» приглашает молодежь принять участие в предварительном голосовании
Для новобурасских получателей услуг в сенсорной комнате проходят занятия с использованием тактильных дорожек
Фонд «Защитники Отечества» содействует в получении качественной медицинской помощи ветеранам СВО
Лектор Общества «Знание» научила саратовских студентов справляться с эмоциональными перегрузками
Члены Общественного Совета ГУ МВД России по Саратовской области обсудили новые форматы взаимодействия
Рыжкова исключили из «Единой России» за коррупционные нарушения
Саратовцам расскажут о творческом наследии Дмитрия Лунькова
В Саратовской области выделено более 70 миллионов рублей на обновление оборудования на промышленных предприятиях  
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Лектор Общества «Знание» научила саратовских студентов справляться с эмоциональными перегрузками

На площадке Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского состоялась встреча с лектором Российского общества «Знание», гештальт-терапевтом, экспертом социальных шоу на федеральных каналах Любовью Розенберг.

Встреча была посвященная практикам ментального здоровья и управления энергией. Эксперт рассказала слушателям о том, как сохранять внутреннюю гармонию и справляться с эмоциональными перегрузками в повседневной жизни. Участники поговорили о том, как привести в порядок мысли и чувства, чтобы жить спокойнее и радостнее.

Особое внимание лектор уделила вопросу о том, что именно способно вывести человека из равновесия. Среди главных «врагов» спокойствия эксперт назвала негативные эмоции и взаимодействие с другими людьми.

В ходе лекции слушатели узнали, как работать с чувством вины — одним из самых разрушительных состояний, знакомых каждому с детства.

Отдельный блок выступления лектор посвятила проблеме выгорания, которая особенно актуальна для перфекционистов. Эксперт предупредила, что люди, которые не доверяют никому и стремятся все делать самостоятельно, имеют тенденцию быстро истощать свои ресурсы.

Главный совет, который Любовь Розенберг адресовала молодым слушателям, звучал как призыв к активности и исследованию мира.

«Особенно важно это в молодые годы. Следует путешествовать, осваивать новые сферы деятельности, пробовать себя в различных начинаниях, исключая при этом любые запрещенные препараты. При таком подходе жизнь непременно сложится благополучно. Забота вселенной о каждом из нас не меньше, чем забота родителей», — подчеркнула спикер.

По информации Российского общества «Знание»