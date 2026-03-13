В Саратовской области выделено более 70 миллионов рублей на обновление оборудования на промышленных предприятиях  

Деньги будут распределяться на конкурсной основе в соответствии с постановлением правительства области. Максимальная выплата одному получателю ограничена 20 миллионами рублей, при этом она не может превышать половины от фактических затрат на покупку нового оборудования.Главное условие для претендентов — принадлежность к обрабатывающим производствам и приобретение станков и техники, произведенных в России. Оборудование должно относиться к классам 26, 27 и 28 по Общероссийскому классификатору и числиться в специальном реестре ГИСП.Получателям бюджетных средств предстоит выполнить ряд инвестиционных показателей. В течение трех лет с момента получения субсидии каждый вложенный бюджетный рубль должен привлечь не менее 3,5 рублей частных инвестиций в основной капитал и обеспечить прирост отгрузки продукции на 30 рублей. Заявки на участие в отборе будут приниматься в системе «Электронный бюджет».