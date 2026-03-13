Саратов и Петровск вошли в новый федеральный туристический маршрут в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Информация об этом опубликована на портале «Путешествуем.рф», созданном в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина.Этот пятидневный маршрут охватывает четыре региона — Республику Мордовию, Нижегородскую, Пензенскую и Саратовскую области.Путешествие стартует в Арзамасе, продолжается в Дивеево с его знаменитыми святынями, Саранске и Рузаевке, затем в Пензе, Петровске и завершается в Саратове. Маршрут идеально подходит как для автопутешественников, так и для участников организованных туров. На портале «Путешествуем.рф» доступны подробные рекомендации по размещению, питанию и интересным местам, включая Петровск.В Петровске гостей ждут уникальные достопримечательности: железный пешеходный мост через реку Медведицу (построенный в 1901 году) и музейный комплекс имени Панфилова.В Саратове программа включает посещение Музейной площади со Свято-Троицким собором — древнейшим храмом города в стиле московского барокко, площади имени Чернышевского и музея имени Радищева.По оценке экспертов включение Саратова и Петровска в федеральный маршрут — яркий успех национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Саратовской области.«Мы видим реальный рост интереса к Саратовской области благодаря нацпроекту. Новые маршруты привлекают тысячи туристов, открывая уникальное сочетание истории, природы и гостеприимства», — отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.