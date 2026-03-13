Открыт набор волонтеров для голосования за объекты благоустройства

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства проводится ежегодно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", нацпроекта "Инфраструктура для жизни", инициированного Президентом Владимиром Путиным."Волонтерская поддержка проекта осуществляется шестой год подряд. Волонтеры рассказывают жителям о дизайн-проектах общественных территорий, вынесенных на голосование, а также помогают сделать выбор предпочтительного объекта посредством портала Госуслуг. В прошлом году более 4,7 тысяч добровольцев помогали саратовцем в выборе пространств для благоустройства. В том числе, благодаря их помощи, за объекты благоустройства проголосовали свыше 390 тысяч жителей региона. В 2026 году Всероссийское голосование за объекты благоустройства пройдёт с 21 апреля по 12 июня. Стать волонтёром ФКГС может любой желающий старше 14 лет. Никакого специального опыта не нужно — всему необходимому вас научат в региональных штабах. Всё, что требуется: общительность и желание изменить мир к лучшему", - отметил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин.