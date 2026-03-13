Андрей Рыжков лишился депутатского мандата в связи с утратой доверия

Ранее в адрес депутатов поступили результаты проверки по соблюдению закона «О противодействии коррупции» в отношении Рыжкова. В рамках нее выявлено, что депутат не указывал в декларациях 7 банковских счетов жены, принадлежащий ей земельный участок в 9 соток, а также используемые им и его близкими доли в частном доме, а также пользование квартирой в центре Балашова. Депутаты определили, что эти действия не могли быть совершены случайно, учитывая совокупность нарушений.За лишение Андрея Рыжкова полномочий депутата в связи с утратой доверия проголосовали все присутствующие на заседании.Ирина Бобровникова, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 21:"Решение о лишении Рыжкова полномочий назрело давно. В районное Собрание неоднократно поступали жалобы от жителей: люди не могли попасть к нему на прием или просто связаться с депутатом. Избиратели также отмечают, что на тех немногочисленных заседаниях, которые Рыжков удосужился посетить, у него не было никакой внятной позиции. Депутат должен нести ответственность перед людьми. У Рыжкова этой ответственности нет. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно справедливо. Наши избиратели разочарованы: своими действиями он полностью подорвал доверие к себе".Нина Шехматова, председатель Собрания депутатов Балашовского района:"Сегодня на заседании Собрания Рыжков лишен полномочий депутата. Решение, принятое депутатами, основывается на нарушении им антикоррупционного законодательства. Многочисленные факты, выявленные в ходе проверки, были рассмотрены на заседании комиссии, а также подтверждены правоохранительными органами. Депутатами было озвучено мнение и приведены факты о ненадлежащем исполнении Рыжковым депутатских обязанностей. Депутаты должны прежде всего работать в интересах людей, а не нарушать закон".Алексей Коннов, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 12:"Принятие решения о прекращении полномочий Рыжкова — прямое следствие его безответственных поступков. Нарушение антикоррупционного законодательства стало последним в череде действий, которые по своей сути направлены против района и его жителей. Достаточно вспомнить о продаже объектов социальной сферы (школ, садов, домов культуры), бездумно проводившейся в бытность его председателем Собрания. Депутат не должен дискредитировать себя поступками, которые не соотносятся с нормами закона. Лишение полномочий Рыжкова - это не только исполнение законодательства, но и справедливый ответ на запрос жителей, которые возмущены проявлениями коррупции с его стороны".