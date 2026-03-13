Экс-главу Балашовского собрания депутатов Рыжкова уличили в массовых коррупционных нарушениях

В адрес собрания поступили результаты проверки деклараций депутатов, которые они подавали в разные годы. Специалисты выявили ряд нарушений в документах, представленных бывшим председателем районного собрания Андреем Рыжковым. Выяснилось, что он скрыл находящийся в собственности у супруги земельный участок площадью 928 кв.м., а также открытые на ее имя 7 банковских счетов. Кроме того, в декларациях как самого Рыжкова, так и его жены и несовершеннолетнего ребенка не было указано, что все они пользовались долями жилого дома и земельного участка в селе Котоврас, а также квартирой в центре Балашова. Причем факт фактического пользования последним объектом подтвержден его матерью.Депутаты детально изучили все материалы и пришли к выводу, что Рыжков намеренно не указывал часть имущества. В итоге вопрос решено вынести на рассмотрение собрания депутатов, чтобы определить меры ответственности за грубейшие нарушения антикоррупционного законодательства.Роман Логинов, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 7:"В Собрание депутатов поступили данные, полученные в ходе проверки уполномоченными органами в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства депутатом Рыжковым. В частности, были установлены факты сокрытия им недвижимого имущества, принадлежащего самому Рыжкову, его супруге и детям. В декларациях Рыжкова скрывалась информация о принадлежащих членам его семьи многочисленных банковских счетах и земельных участках. В ходе рассмотрения вышеупомянутых фактов коллеги пришли к единому мнению о необходимости лишить Рыжкова статуса депутата".Напомним, ранее стало известно, что Андрей Рыжков, будучи руководителем собрания депутатов, легализовал продажу многих социальных объектов в районе в частные руки. Группа депутатов областной думы выявила, что документом за его подписью были пущены с молотка здания детских садов, школ, сельских домов культуры. По их мнению, эти помещения необходимо было сохранить за районом и использовать под размещение социально значимых учреждений, в том числе для детей.Владимир Билык, депутат Собрания депутатов по избирательному округу 17:"На заседании комиссии были озвучены вопиющие факты. Попытки скрыть имущество и банковские счета, предпринятые Рыжковым, носили системный характер. Эксперты дали этим действиям однозначную оценку. Ни я, ни мои коллеги сегодня не услышали от Рыжкова никаких вразумительных аргументов в свое оправдание. С какой целью он скрывает имущество и значительные активы, принадлежащие его семье?"