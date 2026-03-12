13 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 12 марта
В Саратовской области на новом катере спасли 5 человек
16:30 | 12 марта
Татищевский район при Суркове накопил свыше 120 млн рублей долгов
15:00 | 12 марта
Депутаты Саратовской городской Думы поддержали кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы города
14:30 | 12 марта
Алексей Никитин:«Грамотная бюджетная политика на местах влияет на инвестиционный климат региона»
13:30 | 12 марта
Саратовская область заняла второе место в ПФО по внедрению Платформы обратной связи
12:30 | 12 марта
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству
11:30 | 12 марта
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
10:00 | 12 марта
Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
09:20 | 12 марта
Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В Саратовской области на новом катере спасли 5 человек

Новости
В Октябрьском районном суде 12 марта в рамках прений выступил начальник правового управления правительства Саратовской области Алексей Мудрак.



Он отметил, что правительство по-прежнему не видит ни материального ущерба, ни ущерба деловой репутации в связи с закупкой судна T-Rex 40 для нужд службы спасения Саратовской области.

«Маломерное судно приобреталось для реализации функций и задач службы спасения Саратовской области, полагаем что закупка осуществлена в полном соответствии с требованиями закона, и проверка ФАС, и показания свидетелей об этом говорят», - заявил Мудрак.

Он отметил, что по состоянию на прошлый период судно использовалось службой спасения более 60 раз для проведения различных спасательных мероприятий. Благодаря скоростному катеру удалось спасти жизни 5 человек.

«Фактов использования его в личных целях не было, они и невозможны. Все свидетели описывали обычную процедуру осуществления закупок. Таким образом, мы не видим ни состава преступления, ни события преступления», - резюмировал Алексей Мудрак.