В Саратовской области на новом катере спасли 5 человек

просмотров: 119

Он отметил, что правительство по-прежнему не видит ни материального ущерба, ни ущерба деловой репутации в связи с закупкой судна T-Rex 40 для нужд службы спасения Саратовской области.«Маломерное судно приобреталось для реализации функций и задач службы спасения Саратовской области, полагаем что закупка осуществлена в полном соответствии с требованиями закона, и проверка ФАС, и показания свидетелей об этом говорят», - заявил Мудрак.Он отметил, что по состоянию на прошлый период судно использовалось службой спасения более 60 раз для проведения различных спасательных мероприятий. Благодаря скоростному катеру удалось спасти жизни 5 человек.«Фактов использования его в личных целях не было, они и невозможны. Все свидетели описывали обычную процедуру осуществления закупок. Таким образом, мы не видим ни состава преступления, ни события преступления», - резюмировал Алексей Мудрак.