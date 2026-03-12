13 марта 2026 ПЯТНИЦА
Татищевский район при Суркове накопил свыше 120 млн рублей долгов

В правительстве Саратовской области состоялось очередное заседание специальной комиссии, на которой обсуждалась тема долгов районов. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, на нем заслушивали доклады местных властей. Члены комиссии изучили ситуацию на местах и дали рекомендации главам.


Между тем, как сообщают СМИ со ссылкой на источник в региональном правительстве, наихудшая ситуация сложилась в Татищевском районе. Местные власти задолжали налогов и социальных взносов на сумму свыше 120 млн рублей.

«Примечательно, что долги скопили в тот период, когда районом руководил Павел Сурков – хотя некоторые позиционировали его как «крепкого хозяйственника». При этом деньги на исполнение социальных обязательств у района были, но, похоже, их потратили на какие-то иные цели. В результате Татищевский район сейчас № 1 в регионе по уровню задолженности», - отмечает источник.

По сообщению инсайдера, закрыть столь внушительный долг муниципалитет сейчас может только одним путем – продажей своего имущества. Чем это обернется для района, пока неизвестно.