Татищевский район при Суркове накопил свыше 120 млн рублей долгов

Между тем, как сообщают СМИ со ссылкой на источник в региональном правительстве, наихудшая ситуация сложилась в Татищевском районе. Местные власти задолжали налогов и социальных взносов на сумму свыше 120 млн рублей.«Примечательно, что долги скопили в тот период, когда районом руководил Павел Сурков – хотя некоторые позиционировали его как «крепкого хозяйственника». При этом деньги на исполнение социальных обязательств у района были, но, похоже, их потратили на какие-то иные цели. В результате Татищевский район сейчас № 1 в регионе по уровню задолженности», - отмечает источник.По сообщению инсайдера, закрыть столь внушительный долг муниципалитет сейчас может только одним путем – продажей своего имущества. Чем это обернется для района, пока неизвестно.