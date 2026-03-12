13 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 12 марта
В Саратовской области на новом катере спасли 5 человек
16:30 | 12 марта
Татищевский район при Суркове накопил свыше 120 млн рублей долгов
15:00 | 12 марта
Депутаты Саратовской городской Думы поддержали кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы города
14:30 | 12 марта
Алексей Никитин:«Грамотная бюджетная политика на местах влияет на инвестиционный климат региона»
13:30 | 12 марта
Саратовская область заняла второе место в ПФО по внедрению Платформы обратной связи
12:30 | 12 марта
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству
11:30 | 12 марта
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
10:00 | 12 марта
Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
09:20 | 12 марта
Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
Депутаты Саратовской городской Думы одобрили кандидатуру Игоря Александровича Молчанова для назначения на должность главы Саратова. Решение принято в ходе очередного заседания представительного органа.

Игорь Молчанов поблагодарил депутатов за оказанное доверие, отметив, что воспринимает это как колоссальную ответственность перед каждым жителем города. В своём обращении он подчеркнул, что переходного периода или времени на адаптацию не предусмотрено: сезон благоустройства и весенней уборки уже в разгаре, а в ближайшее время стартует и строительный сезон.

«Главный кабинет для всех нас сейчас – это улицы и дворы Саратова», – сказал Игорь Молчанов. Он добавил, что администрация будет функционировать в режиме полной самоотдачи, фокусируясь на практических задачах городского развития.

Поддержку новому руководителю выразил депутат Роман Бусаргин. «Поддерживаю решение депутатов о назначении Игоря Александровича Молчанова на пост главы Саратова. Сложно найти человека, имеющего такой колоссальный опыт работы, связанный с содержанием городского хозяйства. Он руководил несколькими районами областного центра и зарекомендовал себя как порядочный, ответственный и эффективный руководитель», – заявил Роман Бусаргин. По его мнению, эти качества станут надёжной опорой в работе на новой должности с учётом масштабных задач по развитию города.

В ближайшее время ожидается официальное вступление Игоря Молчанова в должность. Приоритетами работы новой администрации названы благоустройство городской среды, координация строительных проектов и решение вопросов, непосредственно влияющих на качество жизни саратовцев.