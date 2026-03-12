Депутаты Саратовской городской Думы поддержали кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы города

просмотров: 126

Игорь Молчанов поблагодарил депутатов за оказанное доверие, отметив, что воспринимает это как колоссальную ответственность перед каждым жителем города. В своём обращении он подчеркнул, что переходного периода или времени на адаптацию не предусмотрено: сезон благоустройства и весенней уборки уже в разгаре, а в ближайшее время стартует и строительный сезон.«Главный кабинет для всех нас сейчас – это улицы и дворы Саратова», – сказал Игорь Молчанов. Он добавил, что администрация будет функционировать в режиме полной самоотдачи, фокусируясь на практических задачах городского развития.Поддержку новому руководителю выразил депутат Роман Бусаргин. «Поддерживаю решение депутатов о назначении Игоря Александровича Молчанова на пост главы Саратова. Сложно найти человека, имеющего такой колоссальный опыт работы, связанный с содержанием городского хозяйства. Он руководил несколькими районами областного центра и зарекомендовал себя как порядочный, ответственный и эффективный руководитель», – заявил Роман Бусаргин. По его мнению, эти качества станут надёжной опорой в работе на новой должности с учётом масштабных задач по развитию города.В ближайшее время ожидается официальное вступление Игоря Молчанова в должность. Приоритетами работы новой администрации названы благоустройство городской среды, координация строительных проектов и решение вопросов, непосредственно влияющих на качество жизни саратовцев.