Депутаты Саратовской городской Думы поддержали кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы города
Депутаты Саратовской городской Думы одобрили кандидатуру Игоря Александровича Молчанова для назначения на должность главы Саратова. Решение принято в ходе очередного заседания представительного органа.
Игорь Молчанов поблагодарил депутатов за оказанное доверие, отметив, что воспринимает это как колоссальную ответственность перед каждым жителем города. В своём обращении он подчеркнул, что переходного периода или времени на адаптацию не предусмотрено: сезон благоустройства и весенней уборки уже в разгаре, а в ближайшее время стартует и строительный сезон.
«Главный кабинет для всех нас сейчас – это улицы и дворы Саратова», – сказал Игорь Молчанов. Он добавил, что администрация будет функционировать в режиме полной самоотдачи, фокусируясь на практических задачах городского развития.
Поддержку новому руководителю выразил депутат Роман Бусаргин. «Поддерживаю решение депутатов о назначении Игоря Александровича Молчанова на пост главы Саратова. Сложно найти человека, имеющего такой колоссальный опыт работы, связанный с содержанием городского хозяйства. Он руководил несколькими районами областного центра и зарекомендовал себя как порядочный, ответственный и эффективный руководитель», – заявил Роман Бусаргин. По его мнению, эти качества станут надёжной опорой в работе на новой должности с учётом масштабных задач по развитию города.
В ближайшее время ожидается официальное вступление Игоря Молчанова в должность. Приоритетами работы новой администрации названы благоустройство городской среды, координация строительных проектов и решение вопросов, непосредственно влияющих на качество жизни саратовцев.
