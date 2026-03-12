Алексей Никитин:«Грамотная бюджетная политика на местах влияет на инвестиционный климат региона»

просмотров: 142

Заместитель Председателя Правительства Саратовской области Алексей Никитин совместно с министром финансов области Ириной Бегининой, а также представителями исполнительных органов области провели совещание в режиме ВКС с главами районов по текущей бюджетной ситуации.Были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы, связанной с налоговыми отчислениями и страховыми взносами. Главам районов были даны практические рекомендации по различным направлениям.«Грамотная бюджетная политика на местах напрямую влияет на социально-экономическое развитие и инвестиционный климат региона. Муниципалитетам необходимо использовать все доступные инструменты и внутренние ресурсы для укрепления бюджетов территорий» – подчеркнул Алексей Никитин.