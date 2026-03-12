Саратовская область заняла второе место в ПФО по внедрению Платформы обратной связи

просмотров: 146

Наш регион занял 9 место по России и 2 место среди регионов Приволжского федерального округа после Ульяновской области.Лидерами среди регионов стали:1. Ростовская область;2. Ханты-Мансийский автономный округ;3. Липецкая область;4. Калужская область и Санкт-Петербург;5. Курганская область;6. Ульяновская область;7. Вологодская область;8. Тульская область;9. Саратовская область;10. Оренбургская область.«Рейтинг рассчитывается по таким показателям, как соблюдение сроков рассмотрения сообщений и обращений, уровень удовлетворенности граждан полученными ответами, проведение электронных опросов, голосований и публичных слушаний», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.С начала 2026 года с портала Госуслуги поступило более 21 тыс. электронных сообщений и обращений от жителей, 67% из них решены в ускоренном порядке в срок до 10 дней. В 77% случаев жители удовлетворены полученными ответами от органов власти области.Наибольшее количество обращений поступило на следующие темы:1) Медицина – более 4,3 тыс. жалоб;2) Автомобильные дороги – более 3,7 тыс. жалоб;3) Дворы и территории общего пользования – более 2,2 тыс. жалоб.Для учета мнения населения органами власти было опубликовано 664 электронных опроса и голосования на портале Госуслуги. 81% публичных слушаний, как формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, был проведен органами местного самоуправления области в электронном виде.