13 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:30 | 12 марта
В Саратовской области на новом катере спасли 5 человек
16:30 | 12 марта
Татищевский район при Суркове накопил свыше 120 млн рублей долгов
15:00 | 12 марта
Депутаты Саратовской городской Думы поддержали кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы города
14:30 | 12 марта
Алексей Никитин:«Грамотная бюджетная политика на местах влияет на инвестиционный климат региона»
13:30 | 12 марта
Саратовская область заняла второе место в ПФО по внедрению Платформы обратной связи
12:30 | 12 марта
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству
11:30 | 12 марта
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
10:00 | 12 марта
Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
09:20 | 12 марта
Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовская область заняла второе место в ПФО по внедрению Платформы обратной связи

По итогам января 2026 года Саратовская область вошла в ТОП-10 регионов по внедрению Платформы обратной связи в субъектах Российской Федерации.

 
Наш регион занял 9 место по России и 2 место среди регионов Приволжского федерального округа после Ульяновской области.
 
Лидерами среди регионов стали:
1. Ростовская область;
2. Ханты-Мансийский автономный округ;
3. Липецкая область;
4. Калужская область и Санкт-Петербург;
5. Курганская область;
6. Ульяновская область;
7. Вологодская область;
8. Тульская область;
9. Саратовская область;
10. Оренбургская область.
 
«Рейтинг рассчитывается по таким показателям, как соблюдение сроков рассмотрения сообщений и обращений, уровень удовлетворенности граждан полученными ответами, проведение электронных опросов, голосований и публичных слушаний», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.
 
С начала 2026 года с портала Госуслуги поступило более 21 тыс. электронных сообщений и обращений от жителей, 67% из них решены в ускоренном порядке в срок до 10 дней. В 77% случаев жители удовлетворены полученными ответами от органов власти области.
 
Наибольшее количество обращений поступило на следующие темы:
1) Медицина – более 4,3 тыс. жалоб;
2) Автомобильные дороги – более 3,7 тыс. жалоб;
3) Дворы и территории общего пользования – более 2,2 тыс. жалоб.
 
Для учета мнения населения органами власти было опубликовано 664 электронных опроса и голосования на портале Госуслуги. 81% публичных слушаний, как формы непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, был проведен органами местного самоуправления области в электронном виде.