Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству

Участников ждёт посещение ключевых туристических объектов Петровска, которые могут войти в будущие маршруты. Также будут представлены заведения, готовые принимать и обслуживать туристические группы. Завершится мероприятие обменом мнениями и предложениями по развитию туризма в регионе.Особое внимание будет уделено богатой событийной программе 2026 года. Среди главных мероприятий — Хлестаковский фестиваль в апреле, летние туры за земляникой и отдых на реке Медведице, осенние национальные фестивали в сёлах Оркино и Новая Усть-Уза.Завершит год первый Фестиваль Дедов Морозов, который пройдёт в новой резиденции в городском парке.Предварительные заявки принимаются по адресу: muzey1923@ya.ru.