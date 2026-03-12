12 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:30 | 12 марта
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству
11:30 | 12 марта
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
10:00 | 12 марта
Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
09:20 | 12 марта
Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству

Новости / Путешествия
14 марта в Петровском районе состоится круглый стол, посвящённый развитию туризма в 2026 году. Организаторы мероприятия представят потенциал района и обсудят новые направления туристического сотрудничества.



Участников ждёт посещение ключевых туристических объектов Петровска, которые могут войти в будущие маршруты. Также будут представлены заведения, готовые принимать и обслуживать туристические группы. Завершится мероприятие обменом мнениями и предложениями по развитию туризма в регионе.

Особое внимание будет уделено богатой событийной программе 2026 года. Среди главных мероприятий — Хлестаковский фестиваль в апреле, летние туры за земляникой и отдых на реке Медведице, осенние национальные фестивали в сёлах Оркино и Новая Усть-Уза.

Завершит год первый Фестиваль Дедов Морозов, который пройдёт в новой резиденции в городском парке.

Предварительные заявки принимаются по адресу: muzey1923@ya.ru.