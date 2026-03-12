12 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:30 | 12 марта
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству
11:30 | 12 марта
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
10:00 | 12 марта
Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
09:20 | 12 марта
Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена

Новости
Продукция саратовского Завода аккумуляторных батарей (входит в структуру "ТМХ- Энергетические решения") проходит эксплуатационные испытания в составе новейшего поезда метро «Москва-2026».



Малообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые батареи модели 55KGL125P, произведенные в Саратове, установлены на составе, изготовленном на заводе ТМХ в Мытищах. Чтобы испытания считались успешными, аккумуляторам предстоит преодолеть 30 тысяч километров в режиме штатной эксплуатации подземки.

Нормативный срок службы изделий составляет 10 лет, их конструкция исключает внезапный выход из строя. Аккумуляторы выдерживают экстремальные режимы, восстанавливают работоспособность после глубоких разрядов и кратковременных замыканий, не требуют замены электролита на протяжении всего срока эксплуатации.

Разработка внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.