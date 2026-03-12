Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена

просмотров: 66

Малообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые батареи модели 55KGL125P, произведенные в Саратове, установлены на составе, изготовленном на заводе ТМХ в Мытищах. Чтобы испытания считались успешными, аккумуляторам предстоит преодолеть 30 тысяч километров в режиме штатной эксплуатации подземки.Нормативный срок службы изделий составляет 10 лет, их конструкция исключает внезапный выход из строя. Аккумуляторы выдерживают экстремальные режимы, восстанавливают работоспособность после глубоких разрядов и кратковременных замыканий, не требуют замены электролита на протяжении всего срока эксплуатации.Разработка внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.