Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
Продукция саратовского Завода аккумуляторных батарей (входит в структуру "ТМХ- Энергетические решения") проходит эксплуатационные испытания в составе новейшего поезда метро «Москва-2026».
Малообслуживаемые щелочные никель-кадмиевые батареи модели 55KGL125P, произведенные в Саратове, установлены на составе, изготовленном на заводе ТМХ в Мытищах. Чтобы испытания считались успешными, аккумуляторам предстоит преодолеть 30 тысяч километров в режиме штатной эксплуатации подземки.
Нормативный срок службы изделий составляет 10 лет, их конструкция исключает внезапный выход из строя. Аккумуляторы выдерживают экстремальные режимы, восстанавливают работоспособность после глубоких разрядов и кратковременных замыканий, не требуют замены электролита на протяжении всего срока эксплуатации.
Разработка внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.
