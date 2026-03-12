Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
По всей России с 21 марта стартует очередной этап акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал» для обладателей Пушкинских карт. По ней родители могут получить скидку на билеты в учреждениях культуры.
Саратовский областной киновидеоцентр присоединяется к акции и предлагает скидки на кинобилеты семьям с детьми.
Теперь смотреть семейное кино выгоднее: цена билета в кинозале «На Рижской» 160 рублей, а для родителей (или законных представителей) – 100. Посмотреть фильм в школе или на другой площадке можно за 200 рублей, цена на билет для родителей снижена до 150.
Список фильмов, доступных по Пушкинской карте, смотрите в афише.
Всероссийская акция продлится до 5 апреля. Её организатор – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке федерального Министерства культуры.
