12:30 | 12 марта
Петровск приглашает туристические компании к сотрудничеству
11:30 | 12 марта
Саратовские аккумуляторы испытывают на новейших вагонах Московского метрополитена
10:00 | 12 марта
Пушкинская карта приглашает семьи с детьми на самые интересные мероприятия
09:20 | 12 марта
Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
По всей России с 21 марта стартует очередной этап акции «Веди родителей в музей, театр, концертный зал» для обладателей Пушкинских карт. По ней родители могут получить скидку на билеты в учреждениях культуры.



Саратовский областной киновидеоцентр присоединяется к акции и предлагает скидки на кинобилеты семьям с детьми.

Теперь смотреть семейное кино выгоднее: цена билета в кинозале «На Рижской» 160 рублей, а для родителей (или законных представителей) – 100. Посмотреть фильм в школе или на другой площадке можно за 200 рублей, цена на билет для родителей снижена до 150.

Список фильмов, доступных по Пушкинской карте, смотрите в афише.

Всероссийская акция продлится до 5 апреля. Её организатор – АНО «Национальные приоритеты» при поддержке федерального Министерства культуры.