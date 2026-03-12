Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс
Минюст утвердил обновлённую редакцию Порядка отбора и подготовки волонтёров для участия в гуманитарных миссиях в приграничье и на Донбасс.
Это единственные в России миссии на территории, участники которых получают страховку и право на компенсационные выплаты от государства в случае травмы или гибели. Новый порядок унифицировал срок оформления такой миссии, а также расширил права участников. Статус волонтёра и защиту может получить даже один человек, который доставляет в зону приграничья и на Донбасс гуманитарный груз.
«Программа гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ реализуется по Указу Президента с 2022 года. За это время почти 11 тысяч волонтёров провели свыше 1000 гуманитарных миссий. Добровольцы оказали помощь более полутора миллионов раз жителям Донбасса и Новороссии и приграничных регионов, военнослужащим СВО, социальным учреждениям и даже животным в приютах», – заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
Согласно Указу Президента, ключевой оператор гуманитарных миссий – экосистема Добро.рф. Она формирует состав волонтёров, обеспечивает их отбор, подготовку и сопровождение деятельности по определенному порядку, разработанному совместно с Росмолодёжью.
Порядок организации и проведения гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ ставит основной задачей защиту волонтёров. Есть требования к организатору – это должно быть юридическое лицо. Также фиксируется необходимый пакет документов на каждого участника-волонтёра, определяются правила регистрации миссии на платформе Добро.рф с указанием географии, состава участников, вакансий и задач волонтёров, сроков проведения миссии.
«Регистрация на платформе делает миссии официальными и в случае, если участник погиб, его семье будет выплачено 5 млн рублей. Волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) производится единовременная выплата в размере до 3 млн рублей, а если увечье повлекло за собой наступление инвалидности, то выплата составит 4 млн рублей», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.
В обновлённом Порядке изменения коснулись прежде всего одиночных участников, поскольку не каждая гуманитарная поездка похожа на крупную организованную миссию. Например, категория волонтёров – водители гуманитарных грузов – иногда оказывалась в уязвимом положении. Формально они помогали, но не попадали под действие гарантий, потому что ранее гуммиссия должна была состоять из нескольких участников. Теперь в порядке закреплено: сопровождение и транспортировка гуманитарных грузов – волонтёрсквя деятельность в рамках гуманитарных миссий.
Второе важное нововведение – унифицированы сроки оформления миссии. Ранее для жителей Донбасса рассмотрение заявок могло составлять до 30 дней, для миссий религиозных организаций – до 10 дней. Теперь вне зависимости от организатора срок установлен до 5 дней с момента поступления заявки.
Еще одно обновление Порядка касается расширения географии гуманитарных миссий. По указу Президента августа прошлого года, гарантии должны распространиться уже не на 4, а на 12 регионов и охватить помимо Донбасса всё приграничье. В этих целях в порядок включены уже ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь.
Кроме того, обновление коснулось регионального контура сопровождения гуманитарных миссий. Теперь Добро.рф заранее передаёт информацию о направляемых волонтёрах в ресурсные центры развития добровольчества принимающих регионов, а те, в свою очередь, оказывают поддержку на местах – помогают с навигацией, логистикой, координацией и информационным сопровождением. Такой подход позволяет одновременно ускорять организацию миссий и сохранять высокий уровень безопасности.
По информации Федерального агентства по делам молодежи
