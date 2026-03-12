Минюст России утвердил новый Порядок организации гуманитарных миссий в приграничье и на Донбасс

просмотров: 97

Это единственные в России миссии на территории, участники которых получают страховку и право на компенсационные выплаты от государства в случае травмы или гибели. Новый порядок унифицировал срок оформления такой миссии, а также расширил права участников. Статус волонтёра и защиту может получить даже один человек, который доставляет в зону приграничья и на Донбасс гуманитарный груз.«Программа гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ реализуется по Указу Президента с 2022 года. За это время почти 11 тысяч волонтёров провели свыше 1000 гуманитарных миссий. Добровольцы оказали помощь более полутора миллионов раз жителям Донбасса и Новороссии и приграничных регионов, военнослужащим СВО, социальным учреждениям и даже животным в приютах», – заявил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.Согласно Указу Президента, ключевой оператор гуманитарных миссий – экосистема Добро.рф. Она формирует состав волонтёров, обеспечивает их отбор, подготовку и сопровождение деятельности по определенному порядку, разработанному совместно с Росмолодёжью.Порядок организации и проведения гуманитарных миссий #МЫВМЕСТЕ ставит основной задачей защиту волонтёров. Есть требования к организатору – это должно быть юридическое лицо. Также фиксируется необходимый пакет документов на каждого участника-волонтёра, определяются правила регистрации миссии на платформе Добро.рф с указанием географии, состава участников, вакансий и задач волонтёров, сроков проведения миссии.«Регистрация на платформе делает миссии официальными и в случае, если участник погиб, его семье будет выплачено 5 млн рублей. Волонтерам, получившим увечье (ранение, травму, контузию) производится единовременная выплата в размере до 3 млн рублей, а если увечье повлекло за собой наступление инвалидности, то выплата составит 4 млн рублей», – рассказал председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.В обновлённом Порядке изменения коснулись прежде всего одиночных участников, поскольку не каждая гуманитарная поездка похожа на крупную организованную миссию. Например, категория волонтёров – водители гуманитарных грузов – иногда оказывалась в уязвимом положении. Формально они помогали, но не попадали под действие гарантий, потому что ранее гуммиссия должна была состоять из нескольких участников. Теперь в порядке закреплено: сопровождение и транспортировка гуманитарных грузов – волонтёрсквя деятельность в рамках гуманитарных миссий.Второе важное нововведение – унифицированы сроки оформления миссии. Ранее для жителей Донбасса рассмотрение заявок могло составлять до 30 дней, для миссий религиозных организаций – до 10 дней. Теперь вне зависимости от организатора срок установлен до 5 дней с момента поступления заявки.Еще одно обновление Порядка касается расширения географии гуманитарных миссий. По указу Президента августа прошлого года, гарантии должны распространиться уже не на 4, а на 12 регионов и охватить помимо Донбасса всё приграничье. В этих целях в порядок включены уже ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области, а также Краснодарский край, Республика Крым и Севастополь.Кроме того, обновление коснулось регионального контура сопровождения гуманитарных миссий. Теперь Добро.рф заранее передаёт информацию о направляемых волонтёрах в ресурсные центры развития добровольчества принимающих регионов, а те, в свою очередь, оказывают поддержку на местах – помогают с навигацией, логистикой, координацией и информационным сопровождением. Такой подход позволяет одновременно ускорять организацию миссий и сохранять высокий уровень безопасности.По информации Федерального агентства по делам молодежи