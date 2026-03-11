11 марта 2026 СРЕДА
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»

Заведующий кафедрой политических наук Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского Александр Казаков высоко оценил назначение Михаила Исаева и Василия Котова на ответственные посты в региональном Правительстве.



- Сегодня депутатами были поддержаны предложенные губернатором Романом Бусаргиным кандидатуры на руководящие посты в структуре Правительства области. Считаю данные кадровые решения о назначении вице-губернатором Михаила Исаева и заместителем Председателя Правительства области – министром сельского хозяйства Василия Котова стратегически выверенными и верными.

Михаил Александрович [Исаев] – фигура не просто публичная, а хорошо знающая все уровни политики: муниципальной, региональной, федеральной. Его назначение в исполнительную вертикаль в качестве вице-губернатора позволит поддерживать на высоком уровне коммуникацию между непосредственно областным Правительством, муниципалитетами и федеральным центром.

Это назначение закрывает потребность в управлении наиболее сложными сферами – взаимодействия с муниципалитетами, сопровождения социально значимых проектов. Данная кандидатура усилит команду главы региона.