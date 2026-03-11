Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»

просмотров: 128

- Сегодня депутатами были поддержаны предложенные губернатором Романом Бусаргиным кандидатуры на руководящие посты в структуре Правительства области. Считаю данные кадровые решения о назначении вице-губернатором Михаила Исаева и заместителем Председателя Правительства области – министром сельского хозяйства Василия Котова стратегически выверенными и верными.Михаил Александрович [Исаев] – фигура не просто публичная, а хорошо знающая все уровни политики: муниципальной, региональной, федеральной. Его назначение в исполнительную вертикаль в качестве вице-губернатора позволит поддерживать на высоком уровне коммуникацию между непосредственно областным Правительством, муниципалитетами и федеральным центром.Это назначение закрывает потребность в управлении наиболее сложными сферами – взаимодействия с муниципалитетами, сопровождения социально значимых проектов. Данная кандидатура усилит команду главы региона.