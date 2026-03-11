В ГЖИ действует «горячая линия» по вопросу очистки кровли от снега и наледи

просмотров: 132

Руководители несут ответственность за качество выполнения работ. В случае нарушений возможны штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.При причинении вреда жизни или здоровью граждан руководители управляющих организаций могут быть привлечены к уголовной ответственности.Если крыша вовремя не очищена, жители могут обратиться в ГЖИ.Телефон «горячей линии» в рабочие дни с 8.00 до 17.00 понедельник-четверг, с 8.00 до 16.00 пятница (обед с 12.00 до 12.48): +7 (8452) 27-54-39Также можно обратиться по телефонам «горячих линий» аварийных служб управляющей компании по телефону, указанному в квитанции за ЖКУ или перейти по кнопке АДС в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». (https://clck.ru/3Qy63d)Государственная жилищная инспекция области