11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
В ГЖИ действует «горячая линия» по вопросу очистки кровли от снега и наледи

Новости / Новости ЖКХ
Государственная жилищная инспекция области напоминает: регулярная очистка крыш от снега и наледи – ответственность управляющих организаций.


Руководители несут ответственность за качество выполнения работ. В случае нарушений возможны штрафы: от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

При причинении вреда жизни или здоровью граждан руководители управляющих организаций могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Если крыша вовремя не очищена, жители могут обратиться в ГЖИ.

Телефон «горячей линии» в рабочие дни с 8.00 до 17.00 понедельник-четверг, с 8.00 до 16.00 пятница (обед с 12.00 до 12.48): +7 (8452) 27-54-39

Также можно обратиться по телефонам «горячих линий» аварийных служб управляющей компании по телефону, указанному в квитанции за ЖКУ или перейти по кнопке АДС в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». (https://clck.ru/3Qy63d)

Государственная жилищная инспекция области