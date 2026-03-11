11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3

Новости / Спорт
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3

В Саратовской области завершились зональные соревнования регионального этапа турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд школьников.

Соревнования проходили в шести зонах. Команды, занявшие 1 и 2 места, получили право сыграть в финальных соревнованиях, которые пройдут уже завтра в ФОК «Звездный».

В финальных соревнованиях примут участие команды из Пугачевского, Перелюбского, Балашовского, Ртищевского, Ершовского, Краснопартизанского, Краснокутского, Новоузенского, Вольского, Базарно-Карабулакского, Аткарского, Татищевского и Красноармейского районов.

Победители регионального этапа примут участие окружном Суперфинале турнира, который пройдет в апреле Нижнем Новгороде.

Турнир проходит под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.