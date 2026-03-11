Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3

просмотров: 119

В Саратовской области завершились зональные соревнования регионального этапа турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3х3 среди команд школьников.Соревнования проходили в шести зонах. Команды, занявшие 1 и 2 места, получили право сыграть в финальных соревнованиях, которые пройдут уже завтра в ФОК «Звездный».В финальных соревнованиях примут участие команды из Пугачевского, Перелюбского, Балашовского, Ртищевского, Ершовского, Краснопартизанского, Краснокутского, Новоузенского, Вольского, Базарно-Карабулакского, Аткарского, Татищевского и Красноармейского районов.Победители регионального этапа примут участие окружном Суперфинале турнира, который пройдет в апреле Нижнем Новгороде.Турнир проходит под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.