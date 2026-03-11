С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз

просмотров: 123

Профессиональные психологи и консультанты, обеспечивающие работу детского телефона доверия, оказывают всем позвонившим квалифицированную помощь, консультируют по вопросам социально-правового характера.Ежегодно на детский телефон доверия поступает порядка 30 тысяч обращений от жителей региона, что отражает востребованность данной услуги.«В 2025 году в службу поступило 32 тысячи звонков, с начала 2026 года специалисты ответили почти на 3 тысячи звонков, из них свыше 2 тысяч – обращения от детей и подростков», – прокомментировали в региональном минтруде.Согласно статистике, самый важный вопрос, с которым обращаются большинство абонентов, – отношения между детьми и взрослыми. Также подростков интересует взаимодействие со сверстниками. Поступают обращения, касающиеся учебы и выбора будущей профессии.Напомним, номер телефона доверия: 8-800-2000-122 или короткий с мобильного телефона - 124. Позвонить по бесплатному номеру могут как дети, так и взрослые.