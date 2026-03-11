11 марта 2026 СРЕДА
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз

В Саратовской области на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей работает круглосуточная служба «Детский телефон доверия», ключевыми принципами которого являются анонимность, конфиденциальность, возможность получения бесплатной помощи в любое время дня и ночи.



Профессиональные психологи и консультанты, обеспечивающие работу детского телефона доверия, оказывают всем позвонившим квалифицированную помощь, консультируют по вопросам социально-правового характера.

Ежегодно на детский телефон доверия поступает порядка 30 тысяч обращений от жителей региона, что отражает востребованность данной услуги.

«В 2025 году в службу поступило 32 тысячи звонков, с начала 2026 года специалисты ответили почти на 3 тысячи звонков, из них свыше 2 тысяч – обращения от детей и подростков», – прокомментировали в региональном минтруде.

Согласно статистике, самый важный вопрос, с которым обращаются большинство абонентов, – отношения между детьми и взрослыми. Также подростков интересует взаимодействие со сверстниками. Поступают обращения, касающиеся учебы и выбора будущей профессии.

Напомним, номер телефона доверия: 8-800-2000-122 или короткий с мобильного телефона - 124. Позвонить по бесплатному номеру могут как дети, так и взрослые.