Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
В Республике Татарстан прошел Всероссийский турнир математических боёв «Математическое открытие». Соревнования объединили 96 сильнейших команд со всей России. Саратовскую область представляли две команды 7-х классов саратовского физико-технического лицея №1 под руководством наставника Екатерины Карповой.
Математический турнир проходил в 2 этапа. В первом команды получили задачи, на решение которых было дано 90 минут. Сразу после начинались бои, в ходе которых команды защищали свои решения перед оппонентами, находили недостатки и приводили альтернативные варианты решений.
По итогам математических боев команда «Тринашка» завоевала серебро, заняв 2 место. Команда «Два в шестой» — заняла 7 место, показав высокий уровень подготовки.
Математический турнир проходил в 2 этапа. В первом команды получили задачи, на решение которых было дано 90 минут. Сразу после начинались бои, в ходе которых команды защищали свои решения перед оппонентами, находили недостатки и приводили альтернативные варианты решений.
По итогам математических боев команда «Тринашка» завоевала серебро, заняв 2 место. Команда «Два в шестой» — заняла 7 место, показав высокий уровень подготовки.