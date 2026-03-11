Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв

просмотров: 123

Математический турнир проходил в 2 этапа. В первом команды получили задачи, на решение которых было дано 90 минут. Сразу после начинались бои, в ходе которых команды защищали свои решения перед оппонентами, находили недостатки и приводили альтернативные варианты решений.По итогам математических боев команда «Тринашка» завоевала серебро, заняв 2 место. Команда «Два в шестой» — заняла 7 место, показав высокий уровень подготовки.