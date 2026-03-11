«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца

просмотров: 176

В целом по России свой бизнес ведут около 4,67 млн индивидуальных предпринимателей, почти 2 млн из них — женщины. За три года их стало больше примерно на 500 тыс.Предпринимательницы в России ведут бизнес в целом ряде сфер, которые считают «неженскими». Более того, в некоторых таких видах деятельности работают только женщины, сообщает Корпорация МСП. Так, всего два ИП на всю страну производят термоугли, и оба предпринимателя женского пола. Еще столько же предпринимательниц занимаются страхованием рисков. Не менее необычными отраслями являются производство военных боевых машин, добыча пьезокварца и производство бумаги из макулатурной массы. В каждой из этих сфер доля женщин-ИП составляет 100%.«Сегодня разделение видов деятельности, как и профессий, на мужские и женские становится все условнее. Более того, есть сферы, в которых свой бизнес в качестве индивидуальных предпринимателей ведут только женщины. Вопреки стереотипам это не образование или легкая промышленность, а отрасли, которые больше ассоциируются с мужчинами. Это, например, производство военных боевых машин, которым в России занимается один индивидуальный предприниматель — женщина. Есть также отдельные виды деятельности, где доля женщин очень высока — около 80 и более процентов. Это образовательные и социальные услуги, бьюти-индустрия, торговля лекарствами, деятельность турагентств и туроператоров», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.В Корпорации МСП отмечают, что среди всего малого бизнеса доля предпринимательниц на протяжении нескольких лет колеблется в районе 42%.«Больше всего предпринимательниц, свыше 60%, на сегодняшний день ведут свою деятельность в трех сферах: торговля — почти 43%, научно-техническая деятельность — 10%, предоставление услуг — около 8%, — добавил Александр Исаевич. — Надо отметить, что по показателям «выживаемости» женское предпринимательство не сильно отличается от мужского. Так, если среди ИП-женщин средний возраст бизнеса составляет 5 лет и 9 месяцев, то у мужчин-ИП чуть выше — 6 лет и 4 месяца».Министерство экономического развития области по информации Корпорации МСП