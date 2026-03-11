Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города

просмотров: 129

В Москве прошел очный этап I Всероссийского конкурса «Сила традиций». На выставке-ярмарке народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя Фантазия-2026» в Гостином дворе подвели итоги и наградили победителей, в числе которых - воспитанники Саратовской кадетской школы № 2 им. В.В. Талалихина.Участникам было предложено два основных тематических направления. «Легкая промышленность» включает ряд номинаций – от дизайна одежды и домашнего текстиля до разработки аксессуаров, и украшений. Направление «Городская среда» сосредоточено на идеях, трансформирующих общественные пространства. Номинациями было предусмотрено создание проектов муралов, арт-объектов, скульптур и инсталляций, входных групп общественных зданий, витрин и аншлагов. Каждый конкурсант представил и защитил свою работу в очном формате.Десятиклассница Любовь Горбунова выбрала тему «АРТ-объекты городской среды», где рассказала о саратовских памятниках и мемориалах. Она также презентовала свой АРТ-объект - памятник «Корни и крылья». Семиклассник Михаил Пошморго решил раскрыть тему малых архитектурных форм. В своей работе он затронул важный аспект - сохранение национального культурного кода России.По итогам конкурса Любовь была награждена дипломом II степени в номинации «Городской художественный ландшафт», а Михаил - дипломом III степени в номинации «Малые архитектурные формы и инсталляции».Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и стал важной площадкой, где школьники могут представить дизайнерские, планировочные, интерьерные и архитектурные решения для проектов благоустройства, объединенных с популярными народными промыслами.