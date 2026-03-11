11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города

Новости
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города


В Москве прошел очный этап I Всероссийского конкурса «Сила традиций». На выставке-ярмарке народных художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Весенняя Фантазия-2026» в Гостином дворе подвели итоги и наградили победителей, в числе которых - воспитанники Саратовской кадетской школы № 2 им. В.В. Талалихина.

Участникам было предложено два основных тематических направления. «Легкая промышленность» включает ряд номинаций – от дизайна одежды и домашнего текстиля до разработки аксессуаров, и украшений. Направление «Городская среда» сосредоточено на идеях, трансформирующих общественные пространства. Номинациями было предусмотрено создание проектов муралов, арт-объектов, скульптур и инсталляций, входных групп общественных зданий, витрин и аншлагов. Каждый конкурсант представил и защитил свою работу в очном формате.

Десятиклассница Любовь Горбунова выбрала тему «АРТ-объекты городской среды», где рассказала о саратовских памятниках и мемориалах. Она также презентовала свой АРТ-объект - памятник «Корни и крылья». Семиклассник Михаил Пошморго решил раскрыть тему малых архитектурных форм. В своей работе он затронул важный аспект - сохранение национального культурного кода России.

По итогам конкурса Любовь была награждена дипломом II степени в номинации «Городской художественный ландшафт», а Михаил - дипломом III степени в номинации «Малые архитектурные формы и инсталляции».

Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и стал важной площадкой, где школьники могут представить дизайнерские, планировочные, интерьерные и архитектурные решения для проектов благоустройства, объединенных с популярными народными промыслами.