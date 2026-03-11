11 марта 2026 СРЕДА
18:00 | 11 марта
Команда «Звездочка» - на Всероссийском этапе «Золотой шайбы»
17:00 | 11 марта
Определены все победители зонального этапа турнира по баскетболу 3х3
16:30 | 11 марта
Новый виток скандала вокруг балашовского депутата Рыжкова: платил детям зарплату
16:03 | 11 марта
Члены Общественной палаты города Саратова поддержали инициативу губернатора
16:02 | 11 марта
«Единая Россия» принимает заявки для участия в предварительном голосовании
15:30 | 11 марта
С начала года на детский телефон доверия позвонили почти 3 тысячи раз
14:30 | 11 марта
Саратовские школьники завоевали серебро Всероссийского турнира математических боёв
12:30 | 11 марта
«Женский» бизнес: предпринимательницы занимаются производством термоуглей, военных боевых машин, добычей пьезокварца
12:10 | 11 марта
Политолог Александр Казаков: «Михаил Исаев усилит команду главы региона»
12:00 | 11 марта
Саратовская школьница спроектировала памятник для родного города
В Саратове 65-летие полёта первого космонавта отметили Гагаринским диктантом

На площадке «Дома Знаний» в Саратове прошел Гагаринский диктант, где каждый получил возможность проверить свои знания о жизни человека, впервые преодолевшего земное притяжение. В начале мероприятия ребятам рассказали о значении полета Гагарина и продемонстрировали видеоролик о его малой родине. Затем они под диктовку написали отрывок текста из книги Юрия Гагарина «Дорога в космос».

«Цель диктанта - популяризация подвига первого космонавта планеты, приуроченная к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. Главная задача акции заключается в формировании у молодого поколения достоверных знаний о роли Юрия Гагарина и нашей страны в освоении космического пространства», — поделилась директор «Дома Знаний» в Саратове Наталия Серебрякова.

Также для ребят прошла просветительская лекция общества «Знание», посвященная личности Юрия Гагарина и историческому полету, изменившему мир.

По информации Российского общества «Знание»