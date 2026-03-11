В Саратове 65-летие полёта первого космонавта отметили Гагаринским диктантом

просмотров: 142

На площадке «Дома Знаний» в Саратове прошел Гагаринский диктант, где каждый получил возможность проверить свои знания о жизни человека, впервые преодолевшего земное притяжение. В начале мероприятия ребятам рассказали о значении полета Гагарина и продемонстрировали видеоролик о его малой родине. Затем они под диктовку написали отрывок текста из книги Юрия Гагарина «Дорога в космос».«Цель диктанта - популяризация подвига первого космонавта планеты, приуроченная к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. Главная задача акции заключается в формировании у молодого поколения достоверных знаний о роли Юрия Гагарина и нашей страны в освоении космического пространства», — поделилась директор «Дома Знаний» в Саратове Наталия Серебрякова.Также для ребят прошла просветительская лекция общества «Знание», посвященная личности Юрия Гагарина и историческому полету, изменившему мир.По информации Российского общества «Знание»