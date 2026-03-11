Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда

просмотров: 159

Завтра депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором Романом Бусаргиным решение о назначении Василия Котова зампредом Правительства – министром сельского хозяйства. Уверен, что опыт работы в сельскохозяйственной отрасли, а также во главе такого крупного сельскохозяйственного района как Ровенский, поможет Василию Семёновичу в руководстве агропромышленным блоком регионального правительства."Сейчас первоочередная задача – подготовка к посевной кампании и думаю, что Василий Котов, заняв эту должность, с этой задачей сможет справиться. Вместе с тем, сельское хозяйство сегодня – это не только пахота и посевная. Это и участие в федеральных программах, комплексное развитие сёл, привлечение инвесторов. Котов уже показал на уровне района, что может осуществлять сопровождение этих программ, масштабировав этот опыт на региональный уровень при переходе в областное министерство сельского хозяйства", - сказал политолог Иван Бирюлин.