11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 10 марта
Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда
17:30 | 10 марта
Опыт взаимодействия с семьями участников СВО станет критически важным в работе Михаила Исаева вице-губернатором
16:30 | 10 марта
Лучшие афиши представит регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
15:32 | 10 марта
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области
13:00 | 10 марта
Национальный антитеррористический комитет: 20 лет на страже безопасности
12:00 | 10 марта
Более тысячи саратовцев посетили выставку «Росгвардия. История и современность»
11:30 | 10 марта
Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний
10:30 | 10 марта
Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда

Новости
Опыт работы в сельхозотрасли поможет Василию Котову в руководстве агропромышленным блоком региона при назначении на должность.


Завтра депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором Романом Бусаргиным решение о назначении Василия Котова зампредом Правительства – министром сельского хозяйства. Уверен, что опыт работы в сельскохозяйственной отрасли, а также во главе такого крупного сельскохозяйственного района как Ровенский, поможет Василию Семёновичу в руководстве агропромышленным блоком регионального правительства.

"Сейчас первоочередная задача – подготовка к посевной кампании и думаю, что Василий Котов, заняв эту должность, с этой задачей сможет справиться. Вместе с тем, сельское хозяйство сегодня – это не только пахота и посевная. Это и участие в федеральных программах, комплексное развитие сёл, привлечение инвесторов. Котов уже показал на уровне района, что может осуществлять сопровождение этих программ, масштабировав этот опыт на региональный уровень при переходе в областное министерство сельского хозяйства", - сказал политолог Иван Бирюлин.