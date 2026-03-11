Опыт взаимодействия с семьями участников СВО станет критически важным в работе Михаила Исаева вице-губернатором

просмотров: 195

"Назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора области – это тот случай, когда трудовая биография кандидата идеально ложится под текущие запросы системы. Михаил Александрович [Исаев], строго следовал поручениям губернатора, в том числе уделял внимание работе с семьями участников СВО, ветеранами боевых действий. В текущей повестке, где вопросы социальной поддержки, реабилитации и патриотического воспитания выходят на первый план, такой опыт становится критически важным для вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику", - отметил политолог Дмитрий Олейник.