11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 10 марта
Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда
17:30 | 10 марта
16:30 | 10 марта
Лучшие афиши представит регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
15:32 | 10 марта
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области
13:00 | 10 марта
Национальный антитеррористический комитет: 20 лет на страже безопасности
12:00 | 10 марта
Более тысячи саратовцев посетили выставку «Росгвардия. История и современность»
11:30 | 10 марта
Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний
10:30 | 10 марта
Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Опыт взаимодействия с семьями участников СВО станет критически важным в работе Михаила Исаева вице-губернатором

На ближайшем заседании Саратовской областной думы рассмотрят вопрос о согласовании кандидатуры Михаила Исаева для назначения на должность вице-губернатора Саратовской области - руководителя аппарата Губернатора Саратовской области.


"Назначение Михаила Исаева на должность вице-губернатора области – это тот случай, когда трудовая биография кандидата идеально ложится под текущие запросы системы. Михаил Александрович [Исаев], строго следовал поручениям губернатора, в том числе уделял внимание работе с семьями участников СВО, ветеранами боевых действий. В текущей повестке, где вопросы социальной поддержки, реабилитации и патриотического воспитания выходят на первый план, такой опыт становится критически важным для вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику", - отметил политолог Дмитрий Олейник.