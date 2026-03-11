11 марта 2026 СРЕДА
Новости
18:00 | 10 марта
Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда
17:30 | 10 марта
Опыт взаимодействия с семьями участников СВО станет критически важным в работе Михаила Исаева вице-губернатором
16:30 | 10 марта
Лучшие афиши представит регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
15:32 | 10 марта
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области
13:00 | 10 марта
Национальный антитеррористический комитет: 20 лет на страже безопасности
12:00 | 10 марта
Более тысячи саратовцев посетили выставку «Росгвардия. История и современность»
11:30 | 10 марта
Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний
10:30 | 10 марта
Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области

Новости
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области


Сегодня на заседании комитета областной Думы по государственному строительству и местному самоуправлению депутаты от фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуру Михаила Александровича Исаева на должность вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора области.

Депутат Сергей Гладков отметил опыт Михаила Исаева в управлении муниципалитетами, работы в законодательной власти на федеральном и региональном уровнях.

«Михаил Александрович возглавлял межрегиональный координационный совет партии «Единая Россия» в двух федеральных округах. Это огромный пласт политической работы, главной целью которой является отстаивание интересов людей, благополучие граждан. Компетенции Михаила Исаева позволят с успехом работать в новой должности»,– высказался Гладков.

Председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности Ирина Колесникова назвала ключевой задачей вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику, выстраивание эффективного диалога между властью и обществом.

«Также нужно продолжать системную поддержку участников СВО и их семей. Наши защитники Отечества должны понимать, что здесь, в тылу, права их родных максимально защищены. Уверена, что Михаил Александрович Исаев с его опытом работы в органах исполнительной и законодательной власти сможет найти необходимые решения»,- подчеркнула Колесникова.

«Работая в исполнительной и законодательной ветвях власти на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, он эффективно решал актуальные для людей вопросы»,- выразила мнение депутат Мария Усова, добавив, что на сегодняшний день Михаил Исаев - самая достойная кандидатура на пост вице-губернатора.