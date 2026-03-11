Национальный антитеррористический комитет: 20 лет на страже безопасности

просмотров: 162

С момента создания и по настоящее время НАК возглавляет директор Федеральной службы безопасности России Александр Васильевич Бортников.За два десятилетия НАК доказал свою эффективность как централизованная платформа для выработки единой государственной политики в сфере антитеррора. Его основными целями и задачами являются:• Организация профилактики терроризма, включая выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих совершению террористических актов.• Подготовка предложений Президенту и Правительству Российской Федерации по формированию государственной стратегии и совершенствованию законодательства в данной области.• Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий и органов местного самоуправления по противодействию терроризму.• Участие в международном сотрудничестве в области борьбы с терроризмом, выработка позиции России на основных мировых площадках.• Контроль за реализацией решений федеральных органов государственной власти в сфере антитеррора.В каждом субъекте страны созданы и действуют антитеррористические комиссии.За 20 лет своей деятельности в рамках общероссийской системыАТК в Саратовской области на системной, непрерывной основе ведет работу по решению поставленных перед ней задач.1. Особое внимание уделяется укреплению антитеррористической защищенности критически важных и потенциальных объектов террористических посягательств, а также мест массового пребывания людей. Речь идет о школах, вузах, детских оздоровительных лагерях, больницах, спортивных, культурных комплексах, транспортных узлах, торговых центрах, предприятиях. Это колоссальный объем работы к выполнению которой привлекаются все органы и ветви власти.Важнейшей задачей является работа по противодействию идеологии терроризма. На первый план здесь выступает профилактическая деятельность.АТК в Саратовской области координирует межведомственную работу в этом направлении, объединяя усилия правоохранительных органов, исполнительных органов области, органов местного самоуправления области, образовательных учреждений, религиозных и общественных организаций. Ведутся адресная и индивидуальная профилактическая работа с лицами, подверженными влиянию деструктивных идеологий, идеологии украинского неонацизма. Организована массовая информационно-разъяснительная деятельность по противодействию вовлечению граждан в террористическую деятельность через сеть «Интернет».Только в 2025 году в Саратовской области проведено свыше 20 000 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.Для анализа сложных вопросов и выработки рекомендаций при АТК в Саратовской области действует Экспертный совет по реализации информационной политики в сфере противодействия распространению идеологии терроризма на территории Саратовской области при межведомственной рабочей группе по информационному противодействию распространению идеологии терроризма, в который входят представители аппарата АТК в Саратовской области, министерств и ведомств, а также силовых структур.Результат 20-летней работы Национального антитеррористического комитета и его региональных комиссий — это построение в России целостной, отлаженной системы противодействия терроризму и его идеологии.По информации аппарата антитеррористической комиссии в Саратовской области