18:00 | 10 марта
Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда
17:30 | 10 марта
Опыт взаимодействия с семьями участников СВО станет критически важным в работе Михаила Исаева вице-губернатором
16:30 | 10 марта
Лучшие афиши представит регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
15:32 | 10 марта
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области
13:00 | 10 марта
Национальный антитеррористический комитет: 20 лет на страже безопасности
12:00 | 10 марта
Более тысячи саратовцев посетили выставку «Росгвардия. История и современность»
11:30 | 10 марта
Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний
10:30 | 10 марта
Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
Более тысячи саратовцев посетили выставку «Росгвардия. История и современность»

Более тысячи саратовцев посетили масштабный мультимедийный проект «Росгвардия. История и современность», приуроченный к 10-летию создания ведомства и 215-летию формирования войск правопорядка России, в историческом парке «Россия — Моя история».



Экспозиция, созданная на основе архивных материалов и личных коллекций сотрудников, предлагает гостям уникальное путешествие сквозь два столетия. Благодаря интерактивным форматам — «ожившим портретам» исторических личностей и оцифрованным документам — знакомство с историей становится наглядным и увлекательным.
Особое внимание в рамках выставки уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С момента открытия экскурсии посетили более 300 курсантов, школьников и студентов Саратовской области.
«Выставка знакомит посетителей с историей становления и развития Росгвардии, начиная от внутренней стражи Российской империи до наших дней. Ожившие портреты выдающихся личностей ведомства, архивные документы, фотографии видеохроника помогают лучше понять, как выстраивалась работа по охране правопорядка на протяжении двух столетий, со спецификой работы различных подразделений ведомства. Эта выставка воспитывает уважение к защитникам правопорядка, понимание их роли в борьбе с терроризмом, вызывает чувство гордости к людям, охраняющим нашу жизнь, направлена на сохранение исторической памяти, верности долгу перед Родиной, воспитывает патриотизм, укрепляет связь между прошлым и будущим нашей страны», - отметила заслуженный учитель России, Герой Труда России Людмила Корнилова.
Выставка подготовлена в рамках социального военно-патриотического проекта «Росгвардия. Всегда на страже», который стал победителем областного конкурса грантов для некоммерческих организаций в 2025 году.