Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний
Теперь право на применение инвестиционного вычета имеют участники группы компаний вне зависимости от их основного вида экономической деятельности.
Ранее право использования ФИНВ было только у компаний в соответствии с определенным ОКВЭД.
Например, если головная компания группы работает в обрабатывающей промышленности, а ее дочернее общество — в строительной сфере (на которую не распространяется действие вычета), то последнему также может быть передано право на инвестиционный вычет. Это снижает административные барьеры и позволяет группам компаний более гибко подходить к вопросам обновления основных средств, вне зависимости от того, какое именно юрлицо внутри группы осуществляет инвестиции.
Отмечается, что принятые поправки направлены на повышение инвестиционной активности и поддержку организаций, реализующих проекты по развитию производственной и туристической инфраструктуры.
