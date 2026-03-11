Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний

просмотров: 168

Ранее право использования ФИНВ было только у компаний в соответствии с определенным ОКВЭД.Например, если головная компания группы работает в обрабатывающей промышленности, а ее дочернее общество — в строительной сфере (на которую не распространяется действие вычета), то последнему также может быть передано право на инвестиционный вычет. Это снижает административные барьеры и позволяет группам компаний более гибко подходить к вопросам обновления основных средств, вне зависимости от того, какое именно юрлицо внутри группы осуществляет инвестиции.Отмечается, что принятые поправки направлены на повышение инвестиционной активности и поддержку организаций, реализующих проекты по развитию производственной и туристической инфраструктуры.