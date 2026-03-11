11 марта 2026 СРЕДА
18:00 | 10 марта
Депутаты областной Думы рассмотрят принятое губернатором решение о назначении нового зампреда
17:30 | 10 марта
Опыт взаимодействия с семьями участников СВО станет критически важным в работе Михаила Исаева вице-губернатором
16:30 | 10 марта
Лучшие афиши представит регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
15:32 | 10 марта
Депутаты поддержали кандидатуру Михаила Исаева на должность вице-губернатора области - руководителя аппарата Губернатора области
13:00 | 10 марта
Национальный антитеррористический комитет: 20 лет на страже безопасности
12:00 | 10 марта
Более тысячи саратовцев посетили выставку «Росгвардия. История и современность»
11:30 | 10 марта
Правительство РФ расширило параметры инвестиционного налогового вычета для групп компаний
10:30 | 10 марта
Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях

Новости / АПК
Аналитики АО «Росагролизинг» - компании, с которой аграрии Саратовской области успешно сотрудничают более 20 лет, подвели итоги льготной акции «Ранее бронирование».

 
В общей сложности компания поставила в российские регионы 1 135 единиц техники на сумму 8,56 млрд рублей.
ТОП-3 регионов возглавила Саратовская область, аграрии которой приобрели сельскохозяйственную технику на 704,5 млн рублей. Далее следуют Башкортостан и Липецкая область – 664,7 млн рублей и 600,5 млн рублей соответственно.
Следует отметить, что только с начала текущего года в рамках льготных программ в Саратовскую область было отгружено 82 единицы техники, в том числе 12 тракторов, 16 комбайнов и 54 единицы прочей техники на сумму около 605 млн рублей.
«Применение современной энергонасыщенной и высокопроизводительной техники напрямую влияет на успешное проведение сезонных полевых работ и хорошего урожая. Поэтому аграрии Саратовской области не первый год активно пользуются льготными программами Росагролизинга и участвуют в специальных акциях компании с максимально выгодными условиями. Так, по итогам 2025 года Саратовская область занимает 3 место в ПФО и 5 место в России по объемам вложений Росагролизинга», - напомнил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.
 