Саратовская область занимает первое место в стране по обновлению парка сельхозтехники на льготных условиях

В общей сложности компания поставила в российские регионы 1 135 единиц техники на сумму 8,56 млрд рублей.ТОП-3 регионов возглавила Саратовская область, аграрии которой приобрели сельскохозяйственную технику на 704,5 млн рублей. Далее следуют Башкортостан и Липецкая область – 664,7 млн рублей и 600,5 млн рублей соответственно.Следует отметить, что только с начала текущего года в рамках льготных программ в Саратовскую область было отгружено 82 единицы техники, в том числе 12 тракторов, 16 комбайнов и 54 единицы прочей техники на сумму около 605 млн рублей.«Применение современной энергонасыщенной и высокопроизводительной техники напрямую влияет на успешное проведение сезонных полевых работ и хорошего урожая. Поэтому аграрии Саратовской области не первый год активно пользуются льготными программами Росагролизинга и участвуют в специальных акциях компании с максимально выгодными условиями. Так, по итогам 2025 года Саратовская область занимает 3 место в ПФО и 5 место в России по объемам вложений Росагролизинга», - напомнил заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.