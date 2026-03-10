10 марта 2026 ВТОРНИК
Новости
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
20:42 | 07 марта
Мастер-класс по управлению дронами прошел в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова
16:00 | 06 марта
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке
14:44 | 06 марта
Памяти Юрия Николаевича Борисова
14:23 | 06 марта
«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина
13:30 | 06 марта
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта
13:30 | 06 марта
Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране
12:30 | 06 марта
В Саратовской области прошел «День хлеба и соли»
11:30 | 06 марта
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта

Новости
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта


В преддверии Международного женского дня представители общественных организаций присоединились к Всероссийской акции «Вам, любимые». Активисты поздравили жительниц области, женщин-волонтеров, а также ветеранов Великой Отечественной войны.

На центральных улицах Саратова праздничное настроение создавали активисты «Волонтерской роты Боевого Братства» и «Движения Первых». Они дарили прохожим женщинам яркие открытки и теплые пожелания.

Эстафету поздравлений подхватили представители «Молодой Гвардии». Молодогвардейцы вручали цветы и поздравительные открытки саратовчанкам, наполняя город весенней атмосферой.

Особое внимание в этот день уделили тем, кто приближает Победу в тылу. Ветераны боевых действий, активисты регионального отделения «Ассоциации ветеранов СВО» навестили женщин-волонтеров, которые ежедневно плетут сети, собирают гуманитарную помощь и заботятся о бойцах. Гости поблагодарили их за труд и вручили цветы. К поздравлениям присоединился участник программы «Наши герои» Олег Панферов.

Кроме того, общественники посетили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично сказать им слова благодарности и признательности.

Не остались без внимания и семьи защитников Отечества. Активисты АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» поздравили с праздником близких родственников военнослужащих, проживающих в районах области, подарив им поддержку и частичку тепла.

Праздничные мероприятия, объединившие разные поколения и общественные организации, стали символом признательности и уважения к женщинам, чья забота, труд и любовь согревают и вдохновляют защитников Родины. Акция «Вам, любимые» в очередной раз доказала: в единстве и взаимной поддержке - наша сила.