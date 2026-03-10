Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта

просмотров: 28

В преддверии Международного женского дня представители общественных организаций присоединились к Всероссийской акции «Вам, любимые». Активисты поздравили жительниц области, женщин-волонтеров, а также ветеранов Великой Отечественной войны.На центральных улицах Саратова праздничное настроение создавали активисты «Волонтерской роты Боевого Братства» и «Движения Первых». Они дарили прохожим женщинам яркие открытки и теплые пожелания.Эстафету поздравлений подхватили представители «Молодой Гвардии». Молодогвардейцы вручали цветы и поздравительные открытки саратовчанкам, наполняя город весенней атмосферой.Особое внимание в этот день уделили тем, кто приближает Победу в тылу. Ветераны боевых действий, активисты регионального отделения «Ассоциации ветеранов СВО» навестили женщин-волонтеров, которые ежедневно плетут сети, собирают гуманитарную помощь и заботятся о бойцах. Гости поблагодарили их за труд и вручили цветы. К поздравлениям присоединился участник программы «Наши герои» Олег Панферов.Кроме того, общественники посетили ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы лично сказать им слова благодарности и признательности.Не остались без внимания и семьи защитников Отечества. Активисты АНО «Комитет семей воинов Отечества Саратовской области» поздравили с праздником близких родственников военнослужащих, проживающих в районах области, подарив им поддержку и частичку тепла.Праздничные мероприятия, объединившие разные поколения и общественные организации, стали символом признательности и уважения к женщинам, чья забота, труд и любовь согревают и вдохновляют защитников Родины. Акция «Вам, любимые» в очередной раз доказала: в единстве и взаимной поддержке - наша сила.