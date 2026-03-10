10 марта 2026 ВТОРНИК
Новости
09:10 | 10 марта
Общественники и ветераны СВО поздравили женщин с 8 марта
21:58 | 09 марта
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак
20:42 | 07 марта
Мастер-класс по управлению дронами прошел в школе № 43 имени В.Ф. Маргелова
16:00 | 06 марта
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке
14:44 | 06 марта
Памяти Юрия Николаевича Борисова
14:23 | 06 марта
«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина
13:30 | 06 марта
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта
13:30 | 06 марта
Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране
12:30 | 06 марта
В Саратовской области прошел «День хлеба и соли»
11:30 | 06 марта
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак

Новости
Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак


Виктор Михайлович Сторчак ушел из жизни 9 марта 2026 года на 86-м году. Он родился 8 декабря 1940 г. в станице Каневская Краснодарского края, в 1967 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Прошел все ступени профессии. Пять лет работал литературным сотрудником газеты «Знамя труда» завода им.Урицкого в Энгельсе. Четыре года литсотрудник, заведующий отделом рабочей и сельской молодежи и комсомольской жизни, ответственный секретарь областной газеты «Заря молодежи».

Самый большой период - в областной газете «Коммунист», 12 лет - в разное время собственный корреспондент, заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом партийного и советского строительства в редакции. В 1989 г. - консультант отдела организационно-партийной и кадровой работы Саратовского обкома КПСС, через год стал заместителем главного редактора областной газеты «Коммунист». В 1992-2010 г.г. - ответственный секретарь, первый заместитель главного редактора газеты «Саратовские вести», областной газеты с новым названием. Имеет многочисленные поощрения и благодарности.

Награжден Знаком губернатора «За милосердие и благотворительность», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной медалью «В честь 80-летия Всероссийского Союза Журналистов». Член Союза журналистов России.
Пользовался авторитетом среди коллег, охотно делился большим профессиональным опытом, участвовал в жизни регионального отделения Союза журналистов.

Виктор Михайлович - заботливый отец и дедушка. Для него самым важным в жизни были любимая семья и любимая работа.

Прощание состоится 11 марта в 13 часов по адресу г.Саратов, ул.Астраханская, 1д.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.

Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз журналистов России"