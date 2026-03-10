Ушел из жизни Виктор Михайлович Сторчак

просмотров: 202

Виктор Михайлович Сторчак ушел из жизни 9 марта 2026 года на 86-м году. Он родился 8 декабря 1940 г. в станице Каневская Краснодарского края, в 1967 г. окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Прошел все ступени профессии. Пять лет работал литературным сотрудником газеты «Знамя труда» завода им.Урицкого в Энгельсе. Четыре года литсотрудник, заведующий отделом рабочей и сельской молодежи и комсомольской жизни, ответственный секретарь областной газеты «Заря молодежи».Самый большой период - в областной газете «Коммунист», 12 лет - в разное время собственный корреспондент, заместитель ответственного секретаря, заведующий отделом партийного и советского строительства в редакции. В 1989 г. - консультант отдела организационно-партийной и кадровой работы Саратовского обкома КПСС, через год стал заместителем главного редактора областной газеты «Коммунист». В 1992-2010 г.г. - ответственный секретарь, первый заместитель главного редактора газеты «Саратовские вести», областной газеты с новым названием. Имеет многочисленные поощрения и благодарности.Награжден Знаком губернатора «За милосердие и благотворительность», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейной медалью «В честь 80-летия Всероссийского Союза Журналистов». Член Союза журналистов России.Пользовался авторитетом среди коллег, охотно делился большим профессиональным опытом, участвовал в жизни регионального отделения Союза журналистов.Виктор Михайлович - заботливый отец и дедушка. Для него самым важным в жизни были любимая семья и любимая работа.Прощание состоится 11 марта в 13 часов по адресу г.Саратов, ул.Астраханская, 1д.Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.