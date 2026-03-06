6 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 06 марта
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке
14:44 | 06 марта
Памяти Юрия Николаевича Борисова
14:23 | 06 марта
«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина
13:30 | 06 марта
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта
13:30 | 06 марта
Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране
12:30 | 06 марта
В Саратовской области прошел «День хлеба и соли»
11:30 | 06 марта
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
10:24 | 06 марта
Женщины в неженских профессиях: саратовским дорожницам устроили стильную фотосессию в преддверии 8 марта
19:46 | 05 марта
«Мисс-казачка»: праздник грации, таланта и маминой любви
17:32 | 05 марта
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко незамедлительно поручил провести проверки законности увеличения платы за отопление
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке

Новости / Культура
В Детском парке Саратова стартовали подготовительные работы к открытию современной модельной библиотеки на базе детской библиотеки № 38. Проект реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Семья» и направлен на создание комфортного, технологичного и вдохновляющего пространства для юных читателей.



Учреждение ждёт масштабная модернизация. Сейчас сотрудники библиотеки готовят помещение к передаче подрядной организации: весь книжный фонд бережно упаковывают и перемещают во временное хранилище.На период летних каникул дети смогут продолжить чтение — часть фонда будет доступна в соседнем детско-юношеском центре. Кроме того, в тёплое время года в парке откроется специальная открытая площадка для чтения на свежем воздухе.

Согласно плану, строительно-монтажные работы завершатся летом 2026 года. После реконструкции площадь библиотеки увеличится в полтора раза благодаря возведению антресоли.В здании полностью обновят инженерные сети: отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также предусмотрен ремонт фасада, кровли и благоустройство прилегающей территории.

В итоге библиотека предстанет перед посетителями в новом формате — с современными интерьерами, удобной мебелью, современным оборудованием и обновлённым книжным фондом.