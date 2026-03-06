В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке

просмотров: 85

Учреждение ждёт масштабная модернизация. Сейчас сотрудники библиотеки готовят помещение к передаче подрядной организации: весь книжный фонд бережно упаковывают и перемещают во временное хранилище.На период летних каникул дети смогут продолжить чтение — часть фонда будет доступна в соседнем детско-юношеском центре. Кроме того, в тёплое время года в парке откроется специальная открытая площадка для чтения на свежем воздухе.Согласно плану, строительно-монтажные работы завершатся летом 2026 года. После реконструкции площадь библиотеки увеличится в полтора раза благодаря возведению антресоли.В здании полностью обновят инженерные сети: отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также предусмотрен ремонт фасада, кровли и благоустройство прилегающей территории.В итоге библиотека предстанет перед посетителями в новом формате — с современными интерьерами, удобной мебелью, современным оборудованием и обновлённым книжным фондом.