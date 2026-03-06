Памяти Юрия Николаевича Борисова

просмотров: 118

Юрий Николаевич Борисов родился в Саратове. Его детство и юность прошли на Украине. С 1966 по 1971 г. он учился на филологическом факультете СГУ. После окончания университета проходил службу в армии, затем преподавал русский язык и литературу в средней школе. С 1973 по 1976 г. Ю.Н. Борисов – аспирант СГУ (научный руководитель проф. Е.И. Покусаев). Кандидатская диссертация «“Горе от ума” и русская стихотворная комедия (у истоков жанра)» (1979) была защищена им в Томском государственном университете.С 1977 г. Ю.Н. Борисов работал на филологическом факультете СГУ, с 1998 заведовал кафедрой истории русской литературы и фольклора. С 1996 г. – профессор СГУ. С 2002 г. профессор Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова. Много лет, с 1995 по 2022 г., Ю.Н. Борисов – ученый секретарь диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора филологических наук при СГУ. Представление научно-квалификационных документов он превращал в театральное действо, интонируя их голосом, выражением лица и смысловыми ударениями. Ю.Н. Борисов работал в составе совета по филологии Учебно-методического объединения университетов России.Многим поколениям студентов запомнились его лекционные курсы по истории русской литературы XVIII и первой трети XIX в., спецкурсы «Грибоедов и русская литература», «“Горе от ума” в контексте литературных связей», «Русская классическая литература и музыка», «Анализ литературного произведения в свете проблемы взаимодействия искусств», спецсеминар «Русская театральная словесность XVIII–XXI вв.».Под редакцией Ю.Н. Борисова изданы межвузовские сборники научных трудов «Филология» (1996–2000 гг.), собрания трудов выдающихся ученых-педагогов СГУ Т.М. Акимовой (2001) и А.П. Скафтымова (2007, 2008).Среди его монографий: "«Горе от ума» и русская стихотворная комедия: (у истоков жанра)" (1978), "Поэтика символических и музыкальных образов М.Е. Салтыкова-Щедрина" (1988, в соавт. с А.П. Ауэром). Юрий Николаевич - автор многочисленных статей о жизни и творчестве В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, А.С. Грибоедова, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Н.Г. Чернышевского, А.П. Чехова, А.И. Куприна, М.А. Булгакова, И.С. Шмелева, А.А. Ахматовой и др.Ю.Н. Борисову принадлежат комментарии в 2-томном издании литературной критики Н.Г. Чернышевского, предисловия и примечания к книгам Н.А. Некрасова, А И. Куприна, И. Ильфа и Е. Петрова, А.А. Ахматовой; статьи в авторитетных энциклопедиях и словарях, в том числе в издании «Русские писатели: биобиблиографический словарь».Огромна его заслуга в популяризации литературно-музыкальной культуры в Саратове. Выступления Ю.Н. Борисова перед публикой в Консерватории, музеях, театрах, библиотеках, в симфонических и камерных программах саратовских музыкантов, в организации «Филологических суббот» в Областном доме науки и искусства поражали своей утонченной изысканностью, артистизмом. Он умел вести непринужденный разговор о взаимодействии литературы и музыки в поэтике словесно-художественного произведения. Великолепно владел приемами анализа поэтического текста, причем делал это эмоционально, увлекательно, импровизационно. Был филологом от Бога!Институт филологии и журналистики, кафедра русской и зарубежной литературы выражают глубокое соболезнование родным и близким, друзьям и ученикам Юрия Николаевича.Светлый образ Юрия Николаевича Борисова навсегда останется в нашей памяти!Прощание с Юрием Николаевичем состоится 7 марта 2026 года в 11 корпусе университета в 14.00.