6 марта 2026 ПЯТНИЦА
16:00 | 06 марта
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке
14:44 | 06 марта
Памяти Юрия Николаевича Борисова
14:23 | 06 марта
«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина
13:30 | 06 марта
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта
13:30 | 06 марта
Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране
12:30 | 06 марта
В Саратовской области прошел «День хлеба и соли»
11:30 | 06 марта
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
10:24 | 06 марта
Женщины в неженских профессиях: саратовским дорожницам устроили стильную фотосессию в преддверии 8 марта
19:46 | 05 марта
«Мисс-казачка»: праздник грации, таланта и маминой любви
17:32 | 05 марта
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко незамедлительно поручил провести проверки законности увеличения платы за отопление
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта

Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта


Накануне Международного женского дня представители Молодёжки Народного фронта в Саратовской области поздравили женщин-волонтёров из народного полка «Шьём СВОим», которые ежедневно помогают российским военнослужащим.

Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта

Участницы объединения на постоянной основе изготавливают для бойцов необходимую одежду и специальные антитепловизорные одеяла, которые помогают защитить военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Даже в предпраздничный день работа в мастерской не останавливалась: швеи передали волонтёрам пять антитепловизорных одеял, которые в ближайшее время будут направлены на передовую.

Активисты Молодёжки Народного фронта поблагодарили женщин за их труд, самоотверженность и поддержку военнослужащих. Для волонтёров подготовили небольшие праздничные подарки — цветы, торты и чай.

Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта

В этот день представители Молодёжки также навестили Елену Новикову — маму погибшего военнослужащего. Волонтёры поздравили её с наступающим праздником, выразили слова поддержки и передали цветы и сладкие подарки.

Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта

«Накануне 8 Марта нам особенно важно сказать спасибо женщинам, которые каждый день помогают нашим бойцам и поддерживают их своим трудом и теплом. Волонтёры народного полка делают огромную работу, вкладывая в неё душу и заботу. Мы также считаем важным быть рядом с семьями наших героев и поддерживать их вниманием и добрым словом», — отметила координатор Молодёжки Народного фронта в Саратовской области Юлия Пронькина.