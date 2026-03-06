Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта

просмотров: 94

Накануне Международного женского дня представители Молодёжки Народного фронта в Саратовской области поздравили женщин-волонтёров из народного полка «Шьём СВОим», которые ежедневно помогают российским военнослужащим.Участницы объединения на постоянной основе изготавливают для бойцов необходимую одежду и специальные антитепловизорные одеяла, которые помогают защитить военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции. Даже в предпраздничный день работа в мастерской не останавливалась: швеи передали волонтёрам пять антитепловизорных одеял, которые в ближайшее время будут направлены на передовую.Активисты Молодёжки Народного фронта поблагодарили женщин за их труд, самоотверженность и поддержку военнослужащих. Для волонтёров подготовили небольшие праздничные подарки — цветы, торты и чай.В этот день представители Молодёжки также навестили Елену Новикову — маму погибшего военнослужащего. Волонтёры поздравили её с наступающим праздником, выразили слова поддержки и передали цветы и сладкие подарки.«Накануне 8 Марта нам особенно важно сказать спасибо женщинам, которые каждый день помогают нашим бойцам и поддерживают их своим трудом и теплом. Волонтёры народного полка делают огромную работу, вкладывая в неё душу и заботу. Мы также считаем важным быть рядом с семьями наших героев и поддерживать их вниманием и добрым словом», — отметила координатор Молодёжки Народного фронта в Саратовской области Юлия Пронькина.