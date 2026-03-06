Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране

просмотров: 95

Российское общество «Знание» объявило итоги февраля в проекте «Чтецкие программы». Проект просветительской организации по популяризации чтения проводится с сентября 2025 года. Особой мотивацией для участников и кураторов становится всероссийский рейтинг, который ежемесячно определяет 30 самых активных литературных клубов. Они получают уникальную возможность провести встречу с выдающимся деятелем культуры на территории их учебного заведения.По итогам февраля лидером стала средняя школа №2 рабочего поселка Базарный Карабулак Саратовской области, также в топ-5 вошли учебные заведения Чувашской Республики, Ставропольского края, Нижегородской и Тверской областей. Уже в марте туда приедут с творческими встречами известные артисты, звезды театра и кино, чтобы лично пообщаться с юными читателями.Старт масштабному проекту Российского общества «Знание» в 2026 году дал диалог о вечных ценностях русской классики. В московской школе №1409 перед старшеклассниками выступил народный артист России, художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов. Эта встреча, посвященная Году единства народов России, положила начало сезону «Чтецких программ» и стала первой в череде запланированных на год крупных событий, включающих литературно-поэтические вечера.Своими знаниями со школьниками в течение месяца делились актеры, телеведущие, писатели и др.Первой в этом году федеральной онлайн-трансляцией проекта для всех желающих станет эфир на тему «Герой нашего времени: влияние литературных образов». Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, писатель Сергей Перевезенцев расскажет о том, почему одни герои становятся близкими для разных поколений, как литературные образы формируют представления о человеке и может ли книга помочь осмыслить происходящее вокруг сегодня.Проект «Чтецкие программы» осуществляется по поручению Президента Российской Федерации.Открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».По информации Российского общества «Знание»