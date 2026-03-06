6 марта 2026 ПЯТНИЦА
16:00 | 06 марта
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке
14:44 | 06 марта
Памяти Юрия Николаевича Борисова
14:23 | 06 марта
«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина
13:30 | 06 марта
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта
13:30 | 06 марта
Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране
12:30 | 06 марта
В Саратовской области прошел «День хлеба и соли»
11:30 | 06 марта
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
10:24 | 06 марта
Женщины в неженских профессиях: саратовским дорожницам устроили стильную фотосессию в преддверии 8 марта
19:46 | 05 марта
«Мисс-казачка»: праздник грации, таланта и маминой любви
17:32 | 05 марта
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко незамедлительно поручил провести проверки законности увеличения платы за отопление
VII Международный научно-практический форум «День Хлеба и Соли» и VI Международная научно-практическая конференция, которые стали площадками для профессионального диалога между представителями научного сообщества, отраслевых предприятий, студентами и школьниками, прошли на базе Вавиловского университета.

«Для нас хлеб и соль – это не просто продукты, это символы жизни, благополучия и единства. А для саратовцев это еще и генетический код региона. Всем известный саратовский калач – это не просто выпечка, а настоящий артефакт на стыке истории и селекции, показатель тех высочайших стандартов, которые были заложены столетия назад. Саратовская земля всегда была и остается надежной опорой в этом благородном деле сохранения и приумножения коренного богатства России», - подчеркнула на открытии форума заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Мариевская.

В работе пленарного заседания приняли участие представители НИИ Хлебопекарной промышленности, Российского союза пекарей, Международной промышленной академии, а также отраслевых предприятий и вузов Петропавловска-Камчатского, Екатеринбурга, Воронежа, Омка, Азербайджана, Башкирии и Казахстана.

В первый день форума работали школьная секция «Саратовский край — хлебный рай», выставки хлебобулочных изделий и инновационных продуктов, состоялся круглый стол «Единство народов России в единстве хлебных и национальных традиций». На дискуссионных площадках прошло обсуждение разработки стратегий развития пищевой отрасли до 2030 года, были презентованы новые технологии, в том числе экспериментальный хлеб с бактериями, побывавшими в космосе, и инновационные методы переработки зерна.

Большой интерес вызвали мастер-классы от действующих специалистов отрасли, в частности, мастер-класс пряничного дела, а также занятие «Волшебные капельки глазури». У студентов и школьников была возможность задать вопросы практикующим технологам и обсудить актуальные требования работодателей к молодым профессионалам.

Центральным событием первого дня стала выставка-конкурс хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий «Национальные хлебные традиции». Завершился день ярким концертом студенческого клуба Вавиловского университета и регионального отделения «Ассамблеи народов России».

Второй день форума был посвящен научным трендам: участники обсудили применение цифровых решений в агропромышленном комплексе, современные биотехнологии и вопросы качества и безопасности продукции. Также поднимались вопросы развития хлебопекарной индустрии, применения инноваций в производстве и подготовке кадров.