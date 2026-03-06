Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
Движение Первых объявляет об открытии регистрации на Всероссийский добровольческий слёт, который направлен на обмен опытом и поиск единомышленников среди участников.
Мероприятие пройдёт в Самаре с 11 по 16 мая 2026 года.
К участию приглашаются:
• Учащиеся школ и колледжей (от 14 до 17 лет)
• Педагоги и наставники Движения Первых
• Представители вузов
• Работники региональных органов исполнительной власти
Программа слёта включает общение с единомышленниками, мастер-классы и обмен опытом.
Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cV0CsJ