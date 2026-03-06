6 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 06 марта
В Саратове началась подготовка к ремонту библиотеки в Детском парке
14:44 | 06 марта
Памяти Юрия Николаевича Борисова
14:23 | 06 марта
«Иванушки», Хор Турецкого, Алсу, Игорь Крутой: кто еще выйдет на сцену Кремля в честь Маэстро Зацепина
13:30 | 06 марта
Саратовские активисты поздравили женщин-волонтёров и семьи героев с наступающим 8 Марта
13:30 | 06 марта
Литературный клуб школы из Базарного Карабулака стал лидером в стране
12:30 | 06 марта
В Саратовской области прошел «День хлеба и соли»
11:30 | 06 марта
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых
10:24 | 06 марта
Женщины в неженских профессиях: саратовским дорожницам устроили стильную фотосессию в преддверии 8 марта
19:46 | 05 марта
«Мисс-казачка»: праздник грации, таланта и маминой любви
17:32 | 05 марта
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко незамедлительно поручил провести проверки законности увеличения платы за отопление
Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых

Движение Первых объявляет об открытии регистрации на Всероссийский добровольческий слёт, который направлен на обмен опытом и поиск единомышленников среди участников.

Мероприятие пройдёт в Самаре с 11 по 16 мая 2026 года.

К участию приглашаются:
• Учащиеся школ и колледжей (от 14 до 17 лет)
• Педагоги и наставники Движения Первых
• Представители вузов
• Работники региональных органов исполнительной власти

Программа слёта включает общение с единомышленниками, мастер-классы и обмен опытом.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cV0CsJ