Открыта регистрация на Всероссийский добровольческий слёт Движения Первых

Движение Первых объявляет об открытии регистрации на Всероссийский добровольческий слёт, который направлен на обмен опытом и поиск единомышленников среди участников.Мероприятие пройдёт в Самаре с 11 по 16 мая 2026 года.К участию приглашаются:• Учащиеся школ и колледжей (от 14 до 17 лет)• Педагоги и наставники Движения Первых• Представители вузов• Работники региональных органов исполнительной властиПрограмма слёта включает общение с единомышленниками, мастер-классы и обмен опытом.Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке: https://vk.cc/cV0CsJ