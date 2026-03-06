Женщины в неженских профессиях: саратовским дорожницам устроили стильную фотосессию в преддверии 8 марта

просмотров: 140

Сотрудниц дорожных предприятий региона пригласили поучаствовать в портретной фотосессии. Сначала бьюти-блогер продюсерского центра «Инсайт Люди» Татьяна Суина сделала дорожницам профессиональный макияж. Далее в студии фотограф Антон Евдокимов провел фотосессию для очаровательных женщин.В завершении мероприятия, первый заместитель министра дорожного хозяйства Сергей Рощин поздравил участниц акции с предстоящим праздником, подарил цветы и пообщался с красавицами за чашкой чая.«Дорожная отрасль традиционно воспринимается, как «мужская». Хотя пятая часть сотрудников дорожных предприятий области – почти 600 – женщины. Такой формат мероприятия – возможность показать жителям региона, что дорожная сфера – это не только мужчины в оранжевых жилетках, но и прекрасные женщины, которые сочетают в себе силу и нежность, точность расчетов и чувство прекрасного. И, конечно, мы хотели, чтобы наши очаровательные дорожницы на несколько часов забыли про ГОСТы и СНиПы и почувствовали себя моделями», - отметил первый заместитель министра области Сергей Рощин.Участницами акции сталиИрина Герасимова – начальник производственно-технического отдела ООО «Скиф». Более 30-ти лет работает в дорожной отрасли в родном Перелюбском районе. Контролирует ремонт дорог в соответствии с проектно-сметной документацией. В 2025 году контролировала ремонт объекта нацпроекта Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни» – дорогу по Мостовому переулку в Перелюбе.«В один из весенних сезонов был сильный паводок, нужно было ехать на участок дороги. А пришла на работу в капроновых колготках! Пробыла на дороге до обеда и меня отвезли вбессознательном состоянии в Балаково, застудила почки. Этот случай запомнила надолго», - сейчас уже со смехом вспоминает один из эпизодов своей рабочей жизни Ирина Герасимова.Татьяна Фисенко – инженер по качеству ООО «Оптима». В дорожной отрасли работает более 30-ти лет. До 2015 года выезжала на объекты, проверяла качество материалов будущих дорог и мостов. В 2025 году контролировала качество работ на объектах нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Базарно-Карабулакском и Калининском районах. Одно из ярких воспоминаний о командировке в Балашов, когда строили бетонную дорогу: «Для нас там установиливагончики, у нас и лаборатория была в вагончиках, и жили мы в вагончиках. Когда начинала работать, у нас в этой отрасли трудились одни женщины. Считалась, что работа не сложная, но работа очень сложная и очень тяжелая: приходилось щебень таскать ведрами», - рассказывает Татьяна Фисенко.Екатерина Дамаева более 10-ти лет занимается проектированием и строительством искусственных сооружений. Один из последних масштабных проектов – строительство путепроводов на обходе города Пугачева. Отец Екатерины Дамаевой – инженер. Дед был главным инженером на реставрации Саратовского цирка в 2000-х годах.«У меня была масса вариантов кем быть – от физика до преподавателя английского языка, но решила поступать в институт на промышленно-гражданское строительство, как старшие члены семьи. Училась я в школе очень хорошо, но честно, не хватило немного, чтоб пройти на выбранный факультет. Родители расстроились, а профессор сказал: «Да, пусть идет на мосты, первый курс для всех практически одинаковый по дисциплинам. Потом, переведется». Я посмотрела, почитала всё про мосты и поняла: «Строить мосты – это искусство!». И переводиться не стала. Мне хотелось созидать», - поделилась Екатерина Дамаева.