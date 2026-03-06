«Мисс-казачка»: праздник грации, таланта и маминой любви
4 марта в старшей группе детского сада № 15 г. Красноармейска состоялся весенний праздник «Мисс-казачка», посвящённый Международному женскому дню. Мероприятие объединило традиции казачьей культуры, детское творчество и семейное участие, создав атмосферу тепла и праздничного настроения.
В ходе конкурса юные участницы демонстрировали навыки, характерные для казачьей культуры: управлялись с коромыслом и вёдрами, участвовали в мастер-классе по выпечке блинов, заплетали косы, соревновались в игре «Смотай клубок», а также радовали зрителей песнями и танцами. Завершающим аккордом праздника стало яркое дефиле, в котором девочки вместе с мамами представили авторские ободки ручной работы – символ соединения поколений и творческого подхода к сохранению традиций.
Особую ценность мероприятию придало активное участие мам и бабушек. Каждое конкурсное задание превратилось в возможность для совместного творчества, укрепления семейных связей и передачи культурного опыта. Поддержка близких помогала юным казачкам чувствовать уверенность и раскрывать свои таланты.
По итогам праздника все участницы были награждены медалями «Мисс-казачка» и памятными подарками. Жюри отметило грацию, ловкость, артистизм и душевную теплоту, проявленные девочками в ходе соревнований. В итоге мероприятие стало не только ярким зрелищем, но и важным шагом в приобщении подрастающего поколения к культурному наследию казачества.
Организаторы выразили надежду, что традиция проведения праздника «Мисс-казачка» получит продолжение и в дальнейшем будет способствовать гармоничному развитию детей, укреплению семейных ценностей и сохранению региональных культурных особенностей.
