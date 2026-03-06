6 марта 2026 ПЯТНИЦА
Новости
19:46 | 05 марта
«Мисс-казачка»: праздник грации, таланта и маминой любви
17:32 | 05 марта
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко незамедлительно поручил провести проверки законности увеличения платы за отопление
16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко незамедлительно поручил провести проверки законности увеличения платы за отопление

Новости / Новости ЖКХ
На личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко находятся вопросы соблюдения прав граждан на своевременное, качественное и бесперебойное предоставление жилищно-коммунальных услуг, а также законности начисления платы за поставленные ресурсы.


В преддверии отопительного периода 2025-2026 гг. прокуратура руководителю ПАО «Т Плюс» и в Правительство региона внесла представления в связи с недостаточной подготовкой жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону.

О проблемах в данной сфере свидетельствует и число жалоб граждан. В текущий осенне-зимний период в прокуратуру поступило свыше 800 обращений, в том числе по вопросам ненадлежащих параметров отопления и завышенного размера платежей. По каждому сигналу от жителей организована проверка, при наличии оснований приняты меры.

Прокуроры на местах, аппарат прокуратуры области осуществляют мониторинг всех доступных источников информации о коммунальной аварийности, сети «Интернет», информагентств, государственных информационных систем.

За 2025 год по мерам прокуроров удалось добиться перерасчета платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставляемую филиалом «Саратовский» ПАО «Т Плюс», на сумму свыше 45 млн рублей. По 18 материалам прокуроров сотрудники ресурсоснабжающей организации, в том числе руководящий состав, привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 7.23, 14.6 КоАП РФ.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко по поступившему запросу Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина региональное надзорное ведомство незамедлительно приступило к проверке. К участию в ней привлечены специалисты профильных структур

По завершении проверочных мероприятий прокуратура даст принципиальную оценку обоснованности выставляемых населению платежей за потребленные коммунальные услуги, комплексно оценив соблюдение прав жителей региона.