16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
За 12 месяцев прошлого года средняя заработная плата в Саратовской области составила
67 353 рубля, или 115,9% к уровню 2024 года.


По этому показателю регион поднялась в рейтинге ПФО с 14 на 11 место (67353 рубля). По темпам роста зарплат область оказалась на 6 месте (+15,9%).

Отдельно отметим, что в декабре 2025-го средняя заработная плата составила 90 042 рубля, или 117,9% к уровню последнего месяца 2024 года. При анализе заработной платы в помесячном разрезе за 2025 год в декабре Саратовская область в рейтинге регионов ПФО по темпам роста заняла 1 место в округе.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы по состоянию на
1 января 2026 года отмечены в сферах предоставления «прочих видов услуг» (133,1%), административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг (122,4%), а также в строительстве (121,6%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (120,3%), оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта авто – и мототранспорта (120,1%) и в других видах деятельности.