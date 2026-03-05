Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО

просмотров: 44

По этому показателю регион поднялась в рейтинге ПФО с 14 на 11 место (67353 рубля). По темпам роста зарплат область оказалась на 6 месте (+15,9%).Отдельно отметим, что в декабре 2025-го средняя заработная плата составила 90 042 рубля, или 117,9% к уровню последнего месяца 2024 года. При анализе заработной платы в помесячном разрезе за 2025 год в декабре Саратовская область в рейтинге регионов ПФО по темпам роста заняла 1 место в округе.Наиболее высокие темпы роста заработной платы по состоянию на1 января 2026 года отмечены в сферах предоставления «прочих видов услуг» (133,1%), административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг (122,4%), а также в строительстве (121,6%), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (120,3%), оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта авто – и мототранспорта (120,1%) и в других видах деятельности.