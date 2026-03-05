Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах

просмотров: 74

Во время судебных слушаний были заслушаны показания замглавы пермской компании «Авангард» Владимира Трефилова, выигравшей открытый конкурс на поставку катера, а также владельца самого судна Александра Гараничева, который ранее реализовал его своей организации.Владимир Трефилов подтвердил, что компания купила судно специально для исполнения условий договора с региональными спасателями. Хотя на момент регистрации заявок судна у фирмы ещё не имелось, представители заранее располагали информацией о существовании подходящего транспортного средства.Кроме того, он уточнил, что организация давно специализируется на продаже малых судов и имеет значительный опыт в этой сфере.Отвечая на вопрос адвоката Павла Белоусова, свидетеля спросили, ожидала ли его компания победы на конкурсе.— «Как я мог знать, что мы победим в аукционе? Как я могу знать, что будет завтра? Нет, я, конечно, не знал и не мог знать», — пояснил Трефилов.По словам поставщика, никто не гарантировал компании успеха в аукционе, поскольку участие было открыто для всех желающих.— Наша цель простая — получение прибыли. Покупаем продукцию у производителей и передаём её заказчикам, — резюмировал свидетель.Затем слово взяла генеральный директор ООО «Авангард» Наталья Трефилова, подтвердившая ранее изложенную позицию относительно закупки катера. Она подчеркнула стремление фирмы оптимизировать расходы, особенно при доставке товаров.— «Не было необходимости транспортировать судно. И производитель, и покупатель в Саратове. Можно сказать, нам повезло», — отметила Наталия Трефилова.Таким образом, представительница предприятия однозначно отвергла утверждения о предоставлении ей необоснованных привилегий при проведении торгов службой спасения Саратовской области, настаивая на соблюдении норм действующего законодательства.