5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах

Новости
Октябрьский районный суд Саратова продолжает рассматривать уголовное дело против бывших руководителей региональной службы спасения — Павла Корикова и Дмитрия Илларионова. Суд пытается выяснить, допустили ли они злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), организуя покупку специализированного судна T-Rex 40, используемого для аварийно-спасательных операций.




Во время судебных слушаний были заслушаны показания замглавы пермской компании «Авангард» Владимира Трефилова, выигравшей открытый конкурс на поставку катера, а также владельца самого судна Александра Гараничева, который ранее реализовал его своей организации.

Владимир Трефилов подтвердил, что компания купила судно специально для исполнения условий договора с региональными спасателями. Хотя на момент регистрации заявок судна у фирмы ещё не имелось, представители заранее располагали информацией о существовании подходящего транспортного средства.

Кроме того, он уточнил, что организация давно специализируется на продаже малых судов и имеет значительный опыт в этой сфере.

Отвечая на вопрос адвоката Павла Белоусова, свидетеля спросили, ожидала ли его компания победы на конкурсе.

— «Как я мог знать, что мы победим в аукционе? Как я могу знать, что будет завтра? Нет, я, конечно, не знал и не мог знать», — пояснил Трефилов.

По словам поставщика, никто не гарантировал компании успеха в аукционе, поскольку участие было открыто для всех желающих.

— Наша цель простая — получение прибыли. Покупаем продукцию у производителей и передаём её заказчикам, — резюмировал свидетель.

Затем слово взяла генеральный директор ООО «Авангард» Наталья Трефилова, подтвердившая ранее изложенную позицию относительно закупки катера. Она подчеркнула стремление фирмы оптимизировать расходы, особенно при доставке товаров.

— «Не было необходимости транспортировать судно. И производитель, и покупатель в Саратове. Можно сказать, нам повезло», — отметила Наталия Трефилова.

Таким образом, представительница предприятия однозначно отвергла утверждения о предоставлении ей необоснованных привилегий при проведении торгов службой спасения Саратовской области, настаивая на соблюдении норм действующего законодательства.