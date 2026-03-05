5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
«Газпром межрегионгаз Саратов» обращает внимание потребителей газа на необходимость своевременного уведомления о смене собственника жилого помещения. Это поможет избежать накопления долгов и предотвратить возможные судебные разбирательства и ограничения для прежнего и нового владельцев недвижимости.
Согласно Постановлению Правительства РФ №549, абонент обязан в 5-дневный срок уведомить поставщика газа о смене собственника помещения, количества проживающих (в том числе временно) и других сведениях, которые влияют на начисления за газ.

Внести такие изменения по лицевому счету возможно только по личному заявлению потребителя газа. Если новый владелец не обратился к поставщику в установленный срок, счета на оплату услуг по данному адресу будут направляться на имя старого владельца. Это может привести к возникновению задолженностей у нового собственника и последующим судебным разбирательствам. Возможна ситуация, когда служба судебных приставов произведет принудительное взыскание задолженности с банковских счетов бывшего собственника.

Чтобы предупредить подобные случаи, владельцам необходимо сразу сообщать о факте смены права собственности, предоставив необходимые документы. Сделать это можно лично в офисе поставщика газа или онлайн через Личный кабинет абонента.