В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»

4 марта, в День памяти легендарного командующего ВДВ, в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» состоялась торжественная церемония подведения итогов открытого областного конкурса исследовательских работ «Маргеловские чтения». Организаторами мероприятия выступили Окружное казачье общество Саратовской области и администрация школы-организатора.

Конкурс направлен на воспитание патриотизма и формирование уважения к памяти защитников Отечества через изучение личности генерала армии В.Ф. Маргелова и истории Воздушно-десантных войск. В этом году на рассмотрение жюри было представлено 137 исследовательских работ, авторами которых стали воспитанники казачьих классов из школ Саратова и области. Участники работали по пяти тематическим направлениям: «Василий Филиппович Маргелов: на службе Отчизне», «Василий Филиппович Маргелов: сын, отец, наставник», «Вклад В.Ф. Маргелова в развитие Воздушно-десантных войск. Инновации В.Ф. Маргелова в военном деле», «ВДВ в истории России», «Казаки на службе в рядах ВДВ».

Дипломами победителей отмечены работы учащихся казачьих классов МОУ «СОШ № 1» г. Маркса, МОУ «СОШ № 63 с УИП» и МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» г. Саратова. Высокий уровень представленных материалов свидетельствует о растущем интересе молодёжи к изучению отечественной военной истории и сохранению преемственности поколений.

В качестве почётных гостей на церемонии присутствовали представители казачества и ветеранских организаций: атаман Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисов, заместитель атамана И.М. Третьяков, заместитель председателя Саратовского отделения Союза Десантников России Р.Р. Сейдгазов и полковник полиции в отставке А.В. Чепурной. Гости поделились личными воспоминаниями о службе в ВДВ и участии в боевых действиях, подчеркнули значимость авторитета командира и ценности солдатского братства. В напутственном слове они призвали участников конкурса продолжать углублённое изучение истории Отечества, стремиться к новым достижениям и быть достойными памяти защитников страны.

По завершении официальной части почётные гости и участники мероприятия возложили цветы к памятному бюсту Героя Советского Союза В.Ф. Маргелова. Присутствующие почтили минутой молчания память легендарного командующего ВДВ и военнослужащих «крылатой пехоты», погибших при исполнении воинского долга. Мероприятие завершилось на высокой патриотической ноте, закрепив статус «Маргеловских чтений» как значимой площадки для военно-патриотического воспитания молодёжи региона.