5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!

Новости
Открыт приём заявок на VII сезон фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». В 2026 году основная тема – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России.



Молодым художникам предлагается создать эскизы граффити по пяти тематическим направлениям:

– «Жизнь народов России в едином ритме» – образы людей разных национальностей в повседневности;
– «Традиции объединяют» – национальные обычаи, праздники и ремёсла;
– «Общая миссия» – единство через совместный труд, волонтёрство и служение;
– «Связь поколений» – преемственность ценностей и опыта;
– «Россия – наш общий дом» – страна как единое пространство для разных культур.

В основном конкурсе могут участвовать профессионалы и любители от 18 до 35 лет, проживающие в ПФО. Для участия необходимо до 3 мая 2026 года заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы (принимается не более трёх заявок от одного участника).

Фестиваль пройдёт в три этапа:
– заявочный (эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов ПФО);
– презентационный (финалисты реализуют работы на объектах городской среды с фото- и видеосъёмкой);
– финальный (публикация работ и роликов на сайте, голосование).

Итоги подведут в Кирове: победители получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты – 200, 150 и 100 тыс. рублей. Запланированы также мастер-классы, культурная программа и фестивальный день с художниками со всей России.

«ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе