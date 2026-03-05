Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!

просмотров: 104

Молодым художникам предлагается создать эскизы граффити по пяти тематическим направлениям:– «Жизнь народов России в едином ритме» – образы людей разных национальностей в повседневности;– «Традиции объединяют» – национальные обычаи, праздники и ремёсла;– «Общая миссия» – единство через совместный труд, волонтёрство и служение;– «Связь поколений» – преемственность ценностей и опыта;– «Россия – наш общий дом» – страна как единое пространство для разных культур.В основном конкурсе могут участвовать профессионалы и любители от 18 до 35 лет, проживающие в ПФО. Для участия необходимо до 3 мая 2026 года заполнить заявку на сайте проекта formartpfo.ru, прикрепив эскиз конкурсной работы (принимается не более трёх заявок от одного участника).Фестиваль пройдёт в три этапа:– заявочный (эксперты выберут лучшие эскизы в каждом из 14 регионов ПФО);– презентационный (финалисты реализуют работы на объектах городской среды с фото- и видеосъёмкой);– финальный (публикация работ и роликов на сайте, голосование).Итоги подведут в Кирове: победители получат дипломы, памятные знаки и денежные гранты – 200, 150 и 100 тыс. рублей. Запланированы также мастер-классы, культурная программа и фестивальный день с художниками со всей России.«ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе