С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин

Женщины трудоустраивались в сферах здравоохранения, образования, торговли, бухгалтерии, а также на предприятиях производства и промышленности.«Самыми популярными профессиями стали бухгалтер, финансовый консультант, оператор швейного оборудования и учитель. Кроме того, женщины успешно пользуются такой мерой поддержки, как финансовая помощь на открытие собственного дела. Размер этой выплаты составляет до 100 тысяч рублей», – рассказала директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.В преддверии Международного женского дня в кадровом центре Волжского и Фрунзенского районов состоялось очередное собрание Женского клуба «Семья. Карьера. Успех», на котором предприниматель Наталья Гринбергс рассказала участницам о своем пути к созданию собственного бизнеса. Наталья отметила, что, узнав о мерах государственной поддержки, обратилась в кадровый центр, где получила всестороннюю помощь.Совместно с карьерными консультантами она разработала и защитила бизнес-план. После одобрения проекта Наталья получила финансовую поддержку на запуск собственного дела в рамках программы содействия самозанятости. Полученные средства были направлены на развитие кондитерского бренда.«Когда я узнала, что есть государственная помощь на развитие малого бизнеса, сначала казалось, что получить ее очень сложно. Но я пришла в кадровый центр, где специалисты помогли мне разработать и защитить бизнес-план. Мой проект одобрили на комиссии. Теперь мы вместе проходим путь развития моего “сладкого” дела», – поделилась Наталья.На мероприятии карьерные консультанты рассказали участницам о возможностях открытия бизнеса, мерах государственной поддержки и программах содействия самозанятости, доступных жителям региона.В завершение мероприятия Наталья Гринбергс провела мастер-класс по созданию десертов, во время которого женщины смогли не только попробовать себя в кондитерском искусстве, но и создать сладкие угощения с теплыми пожеланиями к Международному женскому дню.