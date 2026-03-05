5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин

Новости
За первые два месяца 2026 года при содействии кадровых центров Саратовской области нашли работу 936 женщин. Это на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Женщины трудоустраивались в сферах здравоохранения, образования, торговли, бухгалтерии, а также на предприятиях производства и промышленности.

«Самыми популярными профессиями стали бухгалтер, финансовый консультант, оператор швейного оборудования и учитель. Кроме того, женщины успешно пользуются такой мерой поддержки, как финансовая помощь на открытие собственного дела. Размер этой выплаты составляет до 100 тысяч рублей», – рассказала директор Кадрового центра Саратовской области Ксения Корнилова.

В преддверии Международного женского дня в кадровом центре Волжского и Фрунзенского районов состоялось очередное собрание Женского клуба «Семья. Карьера. Успех», на котором предприниматель Наталья Гринбергс рассказала участницам о своем пути к созданию собственного бизнеса. Наталья отметила, что, узнав о мерах государственной поддержки, обратилась в кадровый центр, где получила всестороннюю помощь.

Совместно с карьерными консультантами она разработала и защитила бизнес-план. После одобрения проекта Наталья получила финансовую поддержку на запуск собственного дела в рамках программы содействия самозанятости. Полученные средства были направлены на развитие кондитерского бренда.

«Когда я узнала, что есть государственная помощь на развитие малого бизнеса, сначала казалось, что получить ее очень сложно. Но я пришла в кадровый центр, где специалисты помогли мне разработать и защитить бизнес-план. Мой проект одобрили на комиссии. Теперь мы вместе проходим путь развития моего “сладкого” дела», – поделилась Наталья.

На мероприятии карьерные консультанты рассказали участницам о возможностях открытия бизнеса, мерах государственной поддержки и программах содействия самозанятости, доступных жителям региона.

В завершение мероприятия Наталья Гринбергс провела мастер-класс по созданию десертов, во время которого женщины смогли не только попробовать себя в кондитерском искусстве, но и создать сладкие угощения с теплыми пожеланиями к Международному женскому дню.