5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
16:30 | 05 марта
Саратовская область вошла в топ-6 по темпам роста зарплат в ПФО
15:30 | 05 марта
Фирма-поставщик катера саратовским спасателям опровергла обвинения в преференциях на торгах
14:19 | 05 марта
Поставщик газа рассказал о последствиях несвоевременного уведомления при смене собственника жилья
12:41 | 05 марта
В Саратове прошел конкурс «Маргеловские чтения»
12:30 | 05 марта
Стартует 7-й «ФормАРТ»: граффити за мир и единство народов России!
11:30 | 05 марта
С начала года кадровые центры помогли найти работу почти тысяче женщин
10:59 | 05 марта
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, «в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.»

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 марта до 7.00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

▫️ 33 – над территорией Саратовской области,
▫️ 17 – над акваторией Черного моря,
▫️ 10 – над территорией Республики Крым,
▫️ 9 – над территорией Ростовской области,
▫️ 4 – над территорией Краснодарского края,
▫️ 2 – над территорией Волгоградской области,
▫️ 1 – над территорией Астраханской области.


«В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах Саратова. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. Пострадавшим гражданам, как и сообщил ранее, оказывается вся медицинская помощь»,- подчеркнул глава региона.