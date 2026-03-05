В результате ночной атаки БПЛА в Саратовской области были ранены люди, повреждены гражданские объекты

просмотров: 144

Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, «в результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы. По предварительным данным, пострадали три человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь.»В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 4 марта до 7.00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:▫️ 33 – над территорией Саратовской области,▫️ 17 – над акваторией Черного моря,▫️ 10 – над территорией Республики Крым,▫️ 9 – над территорией Ростовской области,▫️ 4 – над территорией Краснодарского края,▫️ 2 – над территорией Волгоградской области,▫️ 1 – над территорией Астраханской области.«В результате ночной атаки БПЛА были повреждены окна в нескольких социальных учреждениях и жилых домах Саратова. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время. Специалисты уже работают по каждому объекту, просчитывая необходимые объемы для замены. Пострадавшим гражданам, как и сообщил ранее, оказывается вся медицинская помощь»,- подчеркнул глава региона.