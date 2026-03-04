Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»

просмотров: 127

Юные артисты из Саратова и Балаково принимают участие в финале VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».В номинации «Молодежные спектакли» — комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» в исполнении «Народного коллектива» любительской театральной студии «Анфас» Дворца культуры города Балаково, режиссер — Елена Рудинская.В номинации «Детские спектакли» участвует театр-студия «Театралика» детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова. Под руководством режиссера Анжелики Лозановски коллектив подготовил постановку по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» — трогательную историю о мечтах, надежде и взрослении.Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила значимость участия региона в фестивале: «Театральное Приволжье» — один из важнейших творческих проектов, объединяющих молодежь и детей вокруг искусства театра. Он открывает новые имена, укрепляет культурные связи между регионами, помогает юным актерам поверить в свои силы. Участие наших коллективов в финале — заслуженный успех, подтверждение высокого уровня саратовской театральной школы».Все финальные спектакли доступны для просмотра на официальном сайте фестиваля https://театральноеприволжье.рф/?ysclid=mm9jks172p43371512Победителей VII сезона объявят 27 марта — во Всемирный день театра.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.