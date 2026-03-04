5 марта 2026 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 04 марта
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»
16:37 | 04 марта
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате падения наледи с галереи «Каштан»
12:30 | 04 марта
Владимир Абрамов – бронзовый призёр первенства России 
11:30 | 04 марта
С 2027/28 учебного года будет введен обязательный устный экзамен по истории для выпускников 9-х классов
10:46 | 04 марта
В настоящее время в регионе проводится комплексная проверка систем оповещения населения
10:45 | 04 марта
Военный медик высоко оценил программу «Наши герои»
10:30 | 04 марта
Михаил Жуковский:«Сейчас 90% управляющих компаний не работают с ресурсниками»
09:52 | 04 марта
Подведены итоги интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в рамках Олимпиады ПФО
16:59 | 03 марта
Временно исполняющий полномочия главы муниципального образования «Город Саратов» поручил разобраться с ростом платы за отопление
12:30 | 03 марта
Индекс промышленного производства в Саратовской области за январь составил 100,4% 2026 года
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»

Новости
Юные артисты из Саратова и Балаково представляют регион в финале фестиваля «Театральное Приволжье»


Юные артисты из Саратова и Балаково принимают участие в финале VII сезона фестиваля детских и молодежных театральных коллективов Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».

В номинации «Молодежные спектакли» — комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» в исполнении «Народного коллектива» любительской театральной студии «Анфас» Дворца культуры города Балаково, режиссер — Елена Рудинская.

В номинации «Детские спектакли» участвует театр-студия «Театралика» детско-юношеского центра Фрунзенского района Саратова. Под руководством режиссера Анжелики Лозановски коллектив подготовил постановку по повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» — трогательную историю о мечтах, надежде и взрослении.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила значимость участия региона в фестивале: «Театральное Приволжье» — один из важнейших творческих проектов, объединяющих молодежь и детей вокруг искусства театра. Он открывает новые имена, укрепляет культурные связи между регионами, помогает юным актерам поверить в свои силы. Участие наших коллективов в финале — заслуженный успех, подтверждение высокого уровня саратовской театральной школы».

Все финальные спектакли доступны для просмотра на официальном сайте фестиваля https://театральноеприволжье.рф/?ysclid=mm9jks172p43371512

Победителей VII сезона объявят 27 марта — во Всемирный день театра.

Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.